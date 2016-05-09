وزير البيئة اللبنانى يعلن فوز "البيارتة" فى بيروت واللائحة المنافسة تشكك

أعلن وزير البيئة اللبنانى محمد المشنوق، فوز "لائحة البيارتة" فى الانتخابات البلدية التى أجريت اليوم فى العاصمة اللبنانية بيروت، قائلاً - عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "إن المطلوب من اللوائح الأخرى أن تكون بلدية ظلّ ووسيلة ضغط لإنماء بيروت". (فى إشارة إلى حكومات الظل التى تشكلها أحزاب المعارضة فى الغرب).

بدورها .. قالت الماكينة الانتخابية لـ"تيار المستقبل" (الجهاز المخصص لمتابعة الانتخابات)، إن النتائج الأولية تظهر فوز "لائحة البيارتة" بالكامل فى الانتخابات البلدية فى بيروت .

من جانبهم، قلل زعماء حملة "بيروت مدينتى "المنافسة للائحة "البيارتة" من هذا الإعلان، مشيرين إلى أنه لم يتم فرز سوى نحو 30% فقط من اللجان فى بيروت، وأن النتائج تشير إلى تحقيق اللائحة تقدما فى بعض المناطق بالعاصمة اللبنانية.

ورأى رئيس لائحة "بيروت مدينتى" إبراهيم منيمنة، وعضوة اللائحة الفنانية نادين لبكى، أن اللائحة انتصرت قبل الانتخابات من خلال الحراك الذى أحدثته فى الحياة السياسية فى لبنان وخاصة بيروت، ومن خلال تجميع الشباب وسلوكها السياسى الحضارى.

على صعيد آخر، جاب أنصار لائحة "إنماء زحلة" شوارع المدينة فى مواكب سيارة احتفالا بما اعتبروه فوزا للائحتهم المدعومة من الأحزاب المسيحية الرئيسية فى البلاد فى مواجهة منافسة مع لوائح عائلية فى مدينة "زحلة" التى تعتبر أكبر مدينة مسيحية فى لبنان، ويتناقض هذا مع إعلان اللائحة المنافسة التابعة لحزب الكتلة الشعبية التى تتزعمه مريم سكاف، عن تفوقها فى الانتخابات.

وقال إبراهيم كنعان أمين سر تكتل التغيير والإصلاح - الذى يترأسه العماد ميشال عون - عبر "تويتر" - "إن زحلة البداية.. مبروك للتوافق المسيحى". (فى إشارة إلى ما يعتبره نجاحًا للتحالف بين التيار الوطنى الحر (تيار عون) وغريمه السابق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فى الانتخابات البلدية.

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