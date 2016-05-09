الحزب الموريتانى الحاكم يعلن استعداده للحوار ويرفض نقد خطاب الرئيس

أعلن سيدى محمد ولد محمد رئيس الحزب الموريتانى الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية"، أن حزبه جاهز للدخول فى الحوار الذى أعلن عنه رئيس البلاد أمس الأول .

وأكد ولد محمد، فى مؤتمر صحفى أمس الأحد، فى نواكشوط أن الحزب سيقوم خلال الأيام القادمة بشرح مضامين خطاب "النعمة" على مستوى العاصمة نواكشوط والمدن الداخلية ، مستنكرا تصريحات المعارضة، ووصفها بأنها هبطت بمستوى الخطاب السياسى وتفسيرات زعماء المعارضة لخطاب الرئيس "بالتعسفية".

وطالب رئيس الحزب الموريتانى الحاكم ، قادة المعارضة بتحمل المسؤولية وتحاشى الأحاديث التى يمكن أن تثير الفتن مضيفا " أنهم لا يشككون فى وطنية أحد، ولا يخونون أحد ".

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