أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحزب الموريتانى الحاكم يعلن استعداده للحوار ويرفض نقد خطاب الرئيس

Google+ Print
الحزب الموريتانى الحاكم يعلن استعداده للحوار ويرفض نقد خطاب الرئيس الحزب الموريتانى الحاكم يعلن استعداده للحوار ويرفض نقد خطاب الرئيس
أعلن سيدى محمد ولد محمد رئيس الحزب الموريتانى الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية"، أن حزبه جاهز للدخول فى الحوار الذى أعلن عنه رئيس البلاد أمس الأول .

وأكد ولد محمد، فى مؤتمر صحفى أمس الأحد، فى نواكشوط أن الحزب سيقوم خلال الأيام القادمة بشرح مضامين خطاب "النعمة" على مستوى العاصمة نواكشوط والمدن الداخلية ، مستنكرا تصريحات المعارضة، ووصفها بأنها هبطت بمستوى الخطاب السياسى وتفسيرات زعماء المعارضة لخطاب الرئيس "بالتعسفية".

وطالب رئيس الحزب الموريتانى الحاكم ، قادة المعارضة بتحمل المسؤولية وتحاشى الأحاديث التى يمكن أن تثير الفتن مضيفا " أنهم لا يشككون فى وطنية أحد، ولا يخونون أحد ".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365