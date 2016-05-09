الجيش اللبنانى يؤكد عدم تسجيل حوادث أمنية خلال الانتخابات البلديات

>أكدت قيادة الجيش اللبنانى أنه لم يسجل حوادث أمنية ، خلال الانتخابات البلدية التى جرت أمس الأحد، فى بيروت والبقاع باستثناء بعض المشكلات المحدودة فى عدد من المناطق.

وذكر بيان لقيادة الجيش اللبنانى ، إن قوى الجيش عملت بالتنسيق مع القوى الأمنية على تطويق هذه المشكلات ومعالجتها بصورة فورية، وأن الانتخابات جرت فى أجواء من المسؤولية والحرية والديموقراطية.

كما دعت قيادة الجيش اللبنانى إلى الالتزام بالقوانين وشروط السلامة العامة، لا سيما الامتناع عن إطلاق النار ابتهاجا أو اعتراضا مع صدور نتائج الانتخابات، محذرة من القيام بأى عمل يخل بالأمن، ومؤكدة أنه سيتم توقيف المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص.

ووجه البيان الشكر للمواطنين، الذين أبدوا تجاوبا واضحا مع إجراءات القوى العسكرية والأمنية، داعيا الجميع إلى احترام نتائج العملية الانتخابية أيا كانت، والتعامل معها بصورة ديموقراطية وحضارية.

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