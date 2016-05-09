طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 57 طلعة جوية ضد مواقع "داعش"

نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 57 طلعة جوية مابين النقل والاستطلاع لاستهداف مواقع تنظيم (داعش) الإرهابى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أمس الأحد، أن طيران القوة الجوية نفذ 14 طلعـة نقل وطلعة استطلاع واحدة وثلاث طلعات مسلحة، فيما نفذ طيران الجيش 21 طلعة على كافة قواطع العمليات، تضمنت عشر طلعات قتالية وثلاث طلعات نقل وثمانى طلعات نقل جرحى.

ونفذ طيران التحالف الدولى 22 طلعة جوية فى مناطق الشرقاط وبيجى بصلاح الدين وتلعفر بنينوى وعامرية الفلوجة الكرمة وتقاطع السلام بالأنبار؛ أسفرت عن قتل إرهابيين وتدمير 10 منصات إطلاق صواريخ وخمسة قاذفات "هاون"، وثلاثة مواقع قتالية وسيارة مفخخة وسيارة نقل.

وقصفت مدفعية قيادة "عمليات نينوى" مواقع لتنظيم "داعش" فى قريتى "الزاوية" و"الحاج علي" جنوبى الموصل؛ أسفرت عن تدمير موقع إطلاق قذائف "هاون" ومنصة إطلاق صواريخ.

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