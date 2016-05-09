أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 57 طلعة جوية ضد مواقع "داعش"

Google+ Print
طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 57 طلعة جوية ضد مواقع "داعش" طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 57 طلعة جوية ضد مواقع "داعش"
نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 57 طلعة جوية مابين النقل والاستطلاع لاستهداف مواقع تنظيم (داعش) الإرهابى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أمس الأحد، أن طيران القوة الجوية نفذ 14 طلعـة نقل وطلعة استطلاع واحدة وثلاث طلعات مسلحة، فيما نفذ طيران الجيش 21 طلعة على كافة قواطع العمليات، تضمنت عشر طلعات قتالية وثلاث طلعات نقل وثمانى طلعات نقل جرحى.

ونفذ طيران التحالف الدولى 22 طلعة جوية فى مناطق الشرقاط وبيجى بصلاح الدين وتلعفر بنينوى وعامرية الفلوجة الكرمة وتقاطع السلام بالأنبار؛ أسفرت عن قتل إرهابيين وتدمير 10 منصات إطلاق صواريخ وخمسة قاذفات "هاون"، وثلاثة مواقع قتالية وسيارة مفخخة وسيارة نقل.

وقصفت مدفعية قيادة "عمليات نينوى" مواقع لتنظيم "داعش" فى قريتى "الزاوية" و"الحاج علي" جنوبى الموصل؛ أسفرت عن تدمير موقع إطلاق قذائف "هاون" ومنصة إطلاق صواريخ.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365