وفد من الشورى يبحث مع البرلمان الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية

يبدأ وفد من مجلس الشورى برئاسة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية بالمجلس د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى فرنسا تلبية لدعوة من الجمعية الوطنية الفرنسية، تستمر عدة أيام.

وسيجري وفد الشورى، لقاءات مع عدد من النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، ومع لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية السعودية في الجمعية، كما سيجري الوفد لقاءات مع أعضاء مجلس الشيوخ، ومع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.

وأكد د. السويلم، أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً نوعياً عكستها الزيارات المتبادلة بين البلدين، وكان أبرزها اللقاء الذي جرى بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند في الرياض العام الماضي، وكذلك زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمباحثات المهمة التي أجراها سموه مع الرئيس فرانسوا هولاند في باريس، والزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باريس، وما نتج عنها من اتفاقيات مهمة أسست للمزيد من التقارب بين البلدين الصديقين على الصعد كافة خاصة الاقتصادية منها.

وأضاف د. السويلم، أن زيارة وفد الشورى إلى البرلمان الفرنسي تأتي في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، مشيراً إلى أن اجتماعات الوفد مع نظرائهم الفرنسيين ستتناول سبل تعزيز التواصل وتفعيل العمل الثنائي للجنتي الصداقة البرلمانية بين المملكة وفرنسا، لما لهما من دور فاعل في الدفع بأوجه التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

ويضم وفد الشورى أعضاء المجلس سعود بن عبدالرحمن الشمري، هدى بنت عبدالرحمن الحليسي، د. سعيد بن عبدالله الشيخ، د. حنان بنت عبدالرحمن الأحمدي، د. منى بنت عبدالله آل مشيط، ويرافق الوفد مساعد مدير إدارة لجان الصداقة البرلمانية صالح بن عبدالله آل خايم، ومسؤول المراسم فهد بن عبدالرحمن الشلهوب.