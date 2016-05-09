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د. الربيعة يناقش برامج التعاون مع مساعد أمين الأمم المتحدة

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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المستشار الخاص للأزمة اليمنية رضوان نويصر.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر المركز مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبرامج التعاون بين المركز والمنظمات خصوصاً المشاريع في اليمن التي تعد من أكبر المشاريع التي ينفذها المركز مع الأمم المتحدة بمبلغ يزيد عن 274 مليون دولار أمريكي لتعم جميع أرجاء المناطق اليمنية.

كما ناقش الطرفان التحديات التي تواجه تنفيذ هذه البرامج وسبل تذليلها، وآفاق التعاون المستقبلية في دول أخرى.

من جهته، عبّر رضوان نويصر، عن شكره للمشرف على المركز وجميع العاملين على ما يبذلونه من جهد في سبيل تحقيق أهداف المركز الإنسانية، مشيداً بالمكانة التي تبوأها المركز دولياً في مجال العمل الإنساني بفترة وجيزة.

وقال: المركز يؤكد اهتمام المملكة العربية بالعمل الإغاثي والإنساني، وحرصها على متابعة الشأن الإنساني في اليمن، والعمل على توفير كل ما يمكن من المساعدات الإغاثية للتخفيف من معاناته.

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