تعرف على 3 تأثيرات مدمرة لـ"الشفت" الليلى.. أبرزها الإصابة بالسكر

الكثير من الأشخاص فى جميع أنحاء العالم يعملون فى نوبات عمل ليلية، وذلك بغرض رفع مستوى حياتهم المهنية والمعيشية ويكونوا أكثر حاجة لضرورة الحصول على المال، لكن وجد أن نوبات العمل الليلية تؤثر سلبيا على الصحة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أوضح تأثير الشيفت الليلى على الصحة والتى تشمل الآتى:

1- تعطيل دورة النوم والاستيقاظ

2- يؤثر على عملية التمثيل الغذائى

3- يصيب بمرض السكر والسمنة

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>أشار التقرير إلى أن الدماغ البشرى به جزء يعرف باسم الساعة اليومية، وهذا الجزء هو المسئول بشكل أساسى عن دورة النوم والاستيقاظ، وكل وظائف الجسم مثل الهضم ومعدل ضربات القلب وغيرها، ووفقا لذلك فإن نوبات العمل الليلية تعطل الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤثر بشكل خطير عليه.>يشعر الشخص بالانزعاج لأن خلل الساعة البيولوجية يؤدى إلى اضطراب فى درجة حرارة الجسم الداخلية، مما ينتج عنها انخفاض مستوى هرمون اللبتين المسئول عن تنظيم عملية الهضم فى الجسم، كما أن اضطراب عملية التمثيل الغذائى من الممكن أن تؤدى إلى مشاكل مرضية مثل السمنة وغيرها من أمراض القلب والشرايين.>الإصابة بمرض السكر واحدة من أكبر المخاطر المرتبطة بالعمل فى نوبات العمل اليلية، لأن الإنسولين ينشط فى الجسم نتيجة انخفاض فى مستوى هرمون اللبتين، مما يؤثر على مستوى الإنسولين والسكر فى الدم، فيزيد من الإصابة بسكر النوع الثانى بالأخص بين الأشخاص الذين يعملون فى نوبات العمل الليلية.

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