أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على 3 تأثيرات مدمرة لـ"الشفت" الليلى.. أبرزها الإصابة بالسكر

Google+ Print
تعرف على 3 تأثيرات مدمرة لـ"الشفت" الليلى.. أبرزها الإصابة بالسكر تعرف على 3 تأثيرات مدمرة لـ"الشفت" الليلى.. أبرزها الإصابة بالسكر
الكثير من الأشخاص فى جميع أنحاء العالم يعملون فى نوبات عمل ليلية، وذلك بغرض رفع مستوى حياتهم المهنية والمعيشية ويكونوا أكثر حاجة لضرورة الحصول على المال، لكن وجد أن نوبات العمل الليلية تؤثر سلبيا على الصحة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أوضح تأثير الشيفت الليلى على الصحة والتى تشمل الآتى:

1- تعطيل دورة النوم والاستيقاظ


>أشار التقرير إلى أن الدماغ البشرى به جزء يعرف باسم الساعة اليومية، وهذا الجزء هو المسئول بشكل أساسى عن دورة النوم والاستيقاظ، وكل وظائف الجسم مثل الهضم ومعدل ضربات القلب وغيرها، ووفقا لذلك فإن نوبات العمل الليلية تعطل الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤثر بشكل خطير عليه.

2- يؤثر على عملية التمثيل الغذائى


>يشعر الشخص بالانزعاج لأن خلل الساعة البيولوجية يؤدى إلى اضطراب فى درجة حرارة الجسم الداخلية، مما ينتج عنها انخفاض مستوى هرمون اللبتين المسئول عن تنظيم عملية الهضم فى الجسم، كما أن اضطراب عملية التمثيل الغذائى من الممكن أن تؤدى إلى مشاكل مرضية مثل السمنة وغيرها من أمراض القلب والشرايين.

3- يصيب بمرض السكر والسمنة


>الإصابة بمرض السكر واحدة من أكبر المخاطر المرتبطة بالعمل فى نوبات العمل اليلية، لأن الإنسولين ينشط فى الجسم نتيجة انخفاض فى مستوى هرمون اللبتين، مما يؤثر على مستوى الإنسولين والسكر فى الدم، فيزيد من الإصابة بسكر النوع الثانى بالأخص بين الأشخاص الذين يعملون فى نوبات العمل الليلية.

موضوعات متعلقة..

تناول الشيكولاتة قبل النوم يؤدى إلى الأرق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365