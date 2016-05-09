إنشاء عشر محاكم للتنفيذ في ثماني مناطق

صدرت موافقة المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء 10 محاكم للتنفيذ بمختلف المناطق بالمملكة بغية تطوير العمل القضائي، وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وتسريع إجراءات العدالة الناجزة؛ وتشمل محاكم التنفيذ المزمع إنشاؤها محكمة تنفيذ في مدينة تبوك، محكمة تنفيذ بمحافظة الطائف، محكمة تنفيذ بمحافظة سكاكا، محكمة تنفيذ بمدينة نجران، محكمة تنفيذ بمدينة حائل، محكمة تنفيذ بمحافظة الأحساء، محكمة تنفيذ بمدينة جازان، محكمة تنفيذ بمدينة أبها، محكمة تنفيذ بمحافظة خميس مشيط، ومحكمة تنفيذ بمحافظة الخبر.

وباشرت محكمتا التنفيذ في مدينة تبوك ومحافظة الطائف مهام عملها اعتباراً من أمس الأحد بعد صدور موافقة المجلس الأعلى للقضاء على إنشائها في جلسته الماضية، وتتكون محكمة التنفيذ في مدينة تبوك من (أربع) دوائر قضائية، ومحكمة الطائف من (خمس) دوائر قضائية.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي سلمان بن محمد النشوان أن إنشاء هذه المحاكم جاء لما تقتضيه مصلحة العمل، ولما يشكله قضاء التنفيذ من ثقل في العملية القضائية، وللنجاحات التي حققها قضاء التنفيذ.

وأوضح أنه لا يخفى على المتابعين للشأن العدلي ما جرى من تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة وغيرها مما كان له الأثر في نفوس المساهمين وعودة حقوقهم وأموالهم بفضل الله عز وجل ثم بفضل تطور قضاء التنفيذ وآلياته التي واكبت التقدم الاقتصادي في بلادنا المباركة.