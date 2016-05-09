أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

محافظ الطائف يدشن فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر

Google+ Print

دشن محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر أمس، الفعاليات التي أقامها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر، بحضور مديري الإدارات الحكومية والمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالمحافظة, وذلك بمجمع قلب الطائف.

وتضمنت الفعاليات مسيرة لآليات هيئة الهلال الأحمر من سيارات الإسعاف وطائرة الإسعاف الجوي، ومعرض يبرز جهود الهيئة في الأعمال الإٍسعافية، إلى جانب تثقيف المجتمع، فيما كرم محافظ الطائف الجهات المشاركة في دعم جهود هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة.

يذكر أن اليوم العالمي للهلال الأحمر يصادف 8 مايو (أيار) من كل عام، ويتم في هذا اليوم إبراز الجهود الإنسانية والحماية الحيوية التي تقدمها هذه الجهات الإسعافية التي تعمل في أكثر البيئات صعوبة لتقدم المساعدة، حيث يعمل موظفو ومتطوعو الهلال الأحمر في أنحاء العالم لإنقاذ الأرواح وتقديم الخدمة الإسعافية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية