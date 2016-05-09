محافظ الطائف يدشن فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر

دشن محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر أمس، الفعاليات التي أقامها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر، بحضور مديري الإدارات الحكومية والمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالمحافظة, وذلك بمجمع قلب الطائف.

وتضمنت الفعاليات مسيرة لآليات هيئة الهلال الأحمر من سيارات الإسعاف وطائرة الإسعاف الجوي، ومعرض يبرز جهود الهيئة في الأعمال الإٍسعافية، إلى جانب تثقيف المجتمع، فيما كرم محافظ الطائف الجهات المشاركة في دعم جهود هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة.

يذكر أن اليوم العالمي للهلال الأحمر يصادف 8 مايو (أيار) من كل عام، ويتم في هذا اليوم إبراز الجهود الإنسانية والحماية الحيوية التي تقدمها هذه الجهات الإسعافية التي تعمل في أكثر البيئات صعوبة لتقدم المساعدة، حيث يعمل موظفو ومتطوعو الهلال الأحمر في أنحاء العالم لإنقاذ الأرواح وتقديم الخدمة الإسعافية.