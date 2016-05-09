محافظو ورؤساء مراكز إمارة منطقة الرياض يناقشون أعمال الضبط الجنائي

الحلقة العلمية تأتي في إطار تعاون علمي وإستراتيجي بين الجامعة وإمارة الرياض

بدأت صباح أمس في مقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض، أعمال الحلقة العلمية الخاصة (أعمال الضبط الجنائي) التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، وتستمر حتى 12 مايو، حيث يستفيد من هذه الدورة محافظو ورؤساء المراكز التابعة لإمارة منطقة الرياض.

وأوضح د. جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن هذه الحلقة ذات أهمية كبيرة في مضامينها تجاه أمن وسلامة المجتمع وهي تأتي في إطار تعاون علمي واستراتيجي بين الجامعة وإمارة منطقة الرياض لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل، وكذلك في إطار سعي الجامعة لتطوير الكوادر العربية عن طريق تصميم وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى تنمية القدرات وتوسيع دائرة الإطلاع والمعرفة من خلال ما يطرح من موضوعات علمية وتبادل الآراء والخبرات وفق ما يتطلع إليه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، كما أنها تأتي مواكبة لمتطلبات العصر وتنمية الحس الأمني بما يضمن مزيداً من التعاون بين مكونات المجتمع لبناء درع حصين في وجه الجريمة والعابثين بمقدرات الأوطان.

وتهدف الحلقة إلى بيان أنواع ودوافع الجريمة وأسس التحقيق في الحوادث الإجرامية، والتعريف بعلم البحث الجنائي، وتعريف المشاركين بأخلاقيات وسلوكيات العاملين في البحث الجنائي، ومهارات التحري والمراقبة، وبيان مهام وادوار هيئة التحقيق والادعاء العام.

الجدير بالذكر أنه وفي إطار التعاون العلمي بين الجامعة وإمارة منطقة الرياض، فقد تم تنفيذ برامج علمية سابقة لمحافظي المحافظات التابعة لإمارة منطقة الرياض في مجالات القيادة الأمنية، والأمن الفكري، وإدارة الأزمات.