مؤسسة "حياة" تنظم ندوة بعنوان "السرطان مرض قاتل" فى العريش

كشفت ندوة توعوية بمخاطر مرض السرطان عقدت فى مدينة العريش مساء أمس الأحد، عن سهولة تسلل المرض فى الأطعمة والأدوات المنزلية العادية ومواد مكافحة الحشرات والقوارض وضرورة الحذر منها.

نظمت الندوة مؤسسة "حياة" للتنمية والأعمال الإنسانية، تحت عنوان "السرطان مرض قاتل .. حتى لانقع فى المرض"، وعقدت بمقر المؤسسة فى مدينة العريش، بحضور ومشاركة عدداً من السيدات ربات البيوت والمهتمات بالعمل الأهلى والتطوعى، وترأست الندوة وأدارتها سوسن حجاب رئيس لجنة شئون المرأة بمؤسسة حياة وهى أول ندوة للمؤسسة التى ضمن أهدافها إنشاء مستشفى للأورام بسيناء، وتبنى حملات الوقاية من المرض.

وأوضح بيان صحفى صادر عن مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية أنها تضمنت شرح لمخاطر الغذاء غير الأمن بالمنازل وما يسببه من أمراض فى مقدتها السرطان قدمه الخبير البيئى "محمـد سليم عزب" أخصائى الإعلام والتوعية البيئية بإدارة البيئة بمحافظة شمال سيناء.

وضمن المحاذير التى تم الكشف عنها وتسبب الأمراض عدم استعمال معطرات الجو التى تستعمل فى الحمامات والصالونات وداخل السيارات لإعطاء رائحة طيبة، وكذالك عدم استعمال مزيلات العرق ومنتجات تثبيت الشعر وتلميع الأثاث والأقراص القاتلة للناموس، لأنها تحتوى جميعاً على مواد مصنفة من المواد المسرطنة.

ويمنع استخدام المبيدات الحشرية فى المنازل، لأن رذاذ تلك المبيدات يلوث الهواء الذى يتنفسه كل قاطنى المنزل، ويتركز بعد ذلك فى جسم الإنسان فى كل من الكبد والكلى مسبباً أمراض مثل الفشل الكلوى وتليف الكبد وإضطراب الجهاز التنفسى، ويمكن التركيز على مكافحة الذباب والبعوض والصراصير من خلال اللجوء للوسائل الطبيعية، ومنها التخلص من القمامة بطريقة صحيحة أولاً بأول، والتأكيد على النظافة، ووضع طبقة من السلك الدقيق على كل المنافذ للحد من دخول الحشرات الطائرة والزاحفة إلى المنزل وعدم ترك متبقيات الطعام التى تعمل على جذب وإعاشة القوارض والحشرات المنزلية والذباب.

إشهار مؤسسة "حياة للتنمية والأعمال الإنسانية" بشمال سيناء

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