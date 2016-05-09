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اليوم.. افتتاح المؤتمر الأول للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا

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اليوم.. افتتاح المؤتمر الأول للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا اليوم.. افتتاح المؤتمر الأول للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا
يفتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، اليوم الاثنين، المؤتمر الأول للابتكار وريادة الأعمال لمستقبل شباب بجامعة المنيا والذى ينظمه المركز الوطنى للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى واللواء طارق نصر محافظ المنيا والدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور السيد سهيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور الشاذلى عبد الله مقرر المؤتمر.

وأشار الدكتور جمال أبو المجد بأن مؤتمر الابتكار وريادة الأعمال لمستقبل شباب مصر بجامعة المنيا يأتى ترجمة لكل الجهود التى بذلت من المركز الوطنى للابتكار والذى يعد الأول فى صعيد مصر فى مجال الابتكار وريادة الأعمال واكتشاف ابتكارات وإبداعات الشباب، حيث يعرض المؤتمر 300 فكرة ريادية وابتكارية لشباب الجامعة ومحافظة المنيا ليتم تسويقها من خلال استضافة رجال الاعمال وأصحاب الشركات الكبرى بمصر وتقديم اعمالهم وابتكاراتهم من خلال معرض لهذه الاعمال مصاحب لفعاليات المؤتمر .

الخميس القادم افتتاح المؤتمر السنوى الخامس لمركز الكبد بالمنيا

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مصر 365

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