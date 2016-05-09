بالأسماء.. ارتفاع أعداد المصابين بحادث تصادم سوهاج لـ15 مصابا

ارتفع عدد المصابين بحادث التصادم، الذى وقع منذ قليل، بطريق الكولة الزراعى دائرة مركز أخميم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل 2 كابينة إلى 15 مصابا، تم تحويلهم لمستشفيات سوهاج العام ،وكلية الطب وأخميم.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين.

بالإنتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير ،رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل 2 كابية على الطريق الزراعى الشرقى بقرية الكولة دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة " عامر محمد عبدالمغيث 27 سنة وجيد جبره وهبة الله 18 سنة ، وفريد شوقى إبراهيم 13 سنة، ومريم جيد وهبه الله 12 سنة، وعادل الأمير وهبه 25 سنة، وزينب عبدالطيف أحمد 46 سنة ووئام محمود خليل 18 سنة، وأسماء سمير محمود 28 سنة، ومحمد موسى أحمد 30 سنة، وخالد صابر عبدالحميد 27 سنة، وجمال محمد السيد 46 سنة، وعماد محمد عجور 20 سنة، وياسر محمد عجور15 سنة ، ومحمد الديب مصطفى 30 سنة ونور محمود حموده 56 سنة .

تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات أخميم المركزى وسوهاج العام وكلية الطب، وتم رفع آثار الحادث بمعرفة إدارة المرور وتم إعادة حركة السير على الطريق.

إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين بـ"زراعى سوهاج الشرقى"

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