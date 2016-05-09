برج الأسد حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>خطوات متقدمة على الصعيد المعنى لمواليد برج الأسد فأفكار و تأديتك لعملك قد تنال استحسان مديرك ، فتصرف بحكمة و بثقة فى قدراتك ، فربنا تحقق أحلامك خلال الفترة القادمة . على الصعيد العاطفي:

>حياتك العاطفية مستقرة بنسبة كبيرة لكن عليك عدم المبالغة فى الاهتمام بالحبيب حتى لا يصاب بالملل ويتحول الحب والرومانسية لحالة من التوتر. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية جيدة لكن لا تشغل بالك كثيرا و تفكر فى المشاكل و التوترات التى تدور حولك حتى لا يتحول مزاجك لسيء و تصاب بالضيق. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ستتحول أيامه المقبلة لسلسلة من الإنجازات خاصة فى العمل، وحاول أن تضع أسرتك فى قائمة اهتماماتك و ضع فى الاعتبار أن التواصل معهم أمر هام للغاية.

شبكةعيونالإخبارية

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