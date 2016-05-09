برج الأسد حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
>خطوات متقدمة على الصعيد المعنى لمواليد برج الأسد فأفكار و تأديتك لعملك قد تنال استحسان مديرك ، فتصرف بحكمة و بثقة فى قدراتك ، فربنا تحقق أحلامك خلال الفترة القادمة .
على الصعيد العاطفي:
>حياتك العاطفية مستقرة بنسبة كبيرة لكن عليك عدم المبالغة فى الاهتمام بالحبيب حتى لا يصاب بالملل ويتحول الحب والرومانسية لحالة من التوتر.
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>حالتك الصحية جيدة لكن لا تشغل بالك كثيرا و تفكر فى المشاكل و التوترات التى تدور حولك حتى لا يتحول مزاجك لسيء و تصاب بالضيق.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ستتحول أيامه المقبلة لسلسلة من الإنجازات خاصة فى العمل، وحاول أن تضع أسرتك فى قائمة اهتماماتك و ضع فى الاعتبار أن التواصل معهم أمر هام للغاية.