برج العذراء حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

>حالة من التوتر تسود اجواء العمل فحاول أن تتعامل بهدوء و حكمة شديدين ، لا تقارن نفسك بأحدى زملائك و حاول أن تجتهد و تبرز قدراتك التى تتعمد إخفائها .>حياة مواليد برج العذراء جيدة لكن عليك أن تدعمها بالمزيد من الحب و الرومانسية و مساندة شريكك ، و حاول كسر حالة الروتين اليومى بينكما و ادعوة للخروج بأحدى الاماكن العامة أو قضاء يوما ممتع على احدى الشواطئ .>حالتك المزاجية فى توتر شديد حاول أن تكسر الروتين اليومى لتتحسن حالتك النفسية والمزاجية ، عليك البحث عن مكان للاستجمام و الراحة ، فحاول أن تتواصل مع عدد من أصدقاءك ليشاركوك فكرتك .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء تحسن الحالة المادية قريبا ، ستوضع فى عدد من الاختيارات و يستدعى ذلك الاستعادة بأشخاص مقربين لك ليساعدوك فى اتخاذ القرار .