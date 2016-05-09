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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 9/5/2016 برج العذراء حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

على الصعيد المهني:


>حالة من التوتر تسود اجواء العمل فحاول أن تتعامل بهدوء و حكمة شديدين ، لا تقارن نفسك بأحدى زملائك و حاول أن تجتهد و تبرز قدراتك التى تتعمد إخفائها .

على الصعيد العاطفي:


>حياة مواليد برج العذراء جيدة لكن عليك أن تدعمها بالمزيد من الحب و الرومانسية و مساندة شريكك ، و حاول كسر حالة الروتين اليومى بينكما و ادعوة للخروج بأحدى الاماكن العامة أو قضاء يوما ممتع على احدى الشواطئ .

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>حالتك المزاجية فى توتر شديد حاول أن تكسر الروتين اليومى لتتحسن حالتك النفسية والمزاجية ، عليك البحث عن مكان للاستجمام و الراحة ، فحاول أن تتواصل مع عدد من أصدقاءك ليشاركوك فكرتك .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء تحسن الحالة المادية قريبا ، ستوضع فى عدد من الاختيارات و يستدعى ذلك الاستعادة بأشخاص مقربين لك ليساعدوك فى اتخاذ القرار .
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مصر 365

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