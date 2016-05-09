برج الدلو حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:
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أمامك تحد كبير، فالأعداء يحيطون بك من كل اتجاه، ويضغطون عليك لتستسلم، لا تفقد الأمل فأنت الأفضل من البداية.
على الصعيد العاطفي:
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يساعدك شريكك فى الحياة على تخطى مرحلة صعبة ويظهر إخلاص ووفاء كبير لك.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
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صحتك البدنية جيدة، ولكن صحتك النفسية بحاجة إلى بعض المرح، حاول أن ترفه عن نفسك بطريقة مختلفة.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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يتوقع العلماء لمواليد برج الدلو اليوم الاثنين الموافق 9 مايو 2016، يوما مليئا بالتحديات ومواجهات بينك وبين خصومك، حاول تخطى هذه العقبات ولا تستسلم.
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شبكةعيونالإخبارية
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