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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 9/5/2016 برج الدلو حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

على الصعيد المهني:
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أمامك تحد كبير، فالأعداء يحيطون بك من كل اتجاه، ويضغطون عليك لتستسلم، لا تفقد الأمل فأنت الأفضل من البداية.

على الصعيد العاطفي:
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يساعدك شريكك فى الحياة على تخطى مرحلة صعبة ويظهر إخلاص ووفاء كبير لك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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صحتك البدنية جيدة، ولكن صحتك النفسية بحاجة إلى بعض المرح، حاول أن ترفه عن نفسك بطريقة مختلفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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يتوقع العلماء لمواليد برج الدلو اليوم الاثنين الموافق 9 مايو 2016، يوما مليئا بالتحديات ومواجهات بينك وبين خصومك، حاول تخطى هذه العقبات ولا تستسلم.

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مصر 365

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