برج الدلو حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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أمامك تحد كبير، فالأعداء يحيطون بك من كل اتجاه، ويضغطون عليك لتستسلم، لا تفقد الأمل فأنت الأفضل من البداية.يساعدك شريكك فى الحياة على تخطى مرحلة صعبة ويظهر إخلاص ووفاء كبير لك.صحتك البدنية جيدة، ولكن صحتك النفسية بحاجة إلى بعض المرح، حاول أن ترفه عن نفسك بطريقة مختلفة.يتوقع العلماء لمواليد برج الدلو اليوم الاثنين الموافق 9 مايو 2016، يوما مليئا بالتحديات ومواجهات بينك وبين خصومك، حاول تخطى هذه العقبات ولا تستسلم.