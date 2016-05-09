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حظك اليوم برج الثور الاثنين 2016/5/9

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 2016/5/9 حظك اليوم برج الثور الاثنين 2016/5/9

برج الثور على الصعيد المهني:
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الاستماع إلى حديث الأصدقاء فى العمل مهم، لكن العمل بكل ما يقولوه فى طبيعة عملك التى تختلف عن طبيعة عملهم، تكبدك كثير من الخسائر، فأنت من الشخصيات التى نادراً ما تنفذ آراء الآخرين، لكن فى بعض الأحيان تقع فى أخطاء بسيطة بسبب عنادك لبعض الأمور، حاول أن تحكم عقلك وتتصرف بهدوء حتى لا تندم لاحقاً.

على الصعيد العاطفى:


>الحاجة إلى شخص يفهمك ويقدر مشاعرك أهم كثيراً من وجودك فى علاقات عاطفية عابرة، أنت تهتم بشهوتك كثيراً لكن الشعور الصادق هو الشىء الذى تبحث عنه بشكل فعلى، المحيطين بك يتصورون إنك ذو مشاعر راكدة وفاترة، لكن حقيقة مشاعرك يقدرها القليلون ممن يفهموك جيداً، و يستمتعون بتواجدهم معك فى أسوأ حالاتك.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>المشكلات الصحية تتزايد بسبب الإصرار على التدخين بصورة أصبحت تشبه الإدمان حاول أن تحذر وتتراجع عن التدخين حتى تنقذ ما تبقى بك من قوة تحمل، ألام الرئتين هى المشكلة القادمة، فسارع بزيارة الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلة أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعانى من مشكلات صحية كثيرة بسبب التدخين والعادات الصحية الخاطئة، وعلى الصعيد العاطفى يجد نفسه بين شخصيات كثيرة لا يفهمه منهم أحد، ويبحث عن شخص يكن له مشاعر حقيقية وصادقة تستوعب حجم مشاعر مولود الثور.
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مصر 365

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