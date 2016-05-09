برج العقرب حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

تتلقى مكافأة فى العمل بسبب اجتهادك، وتترشح لترقية كبيرة أو تولى مسئولية مشروع جديد.
على الصعيد العاطفي:
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تفترق عن حبيبك بسبب اختلاف وجهة نظرهما على قضية وتحتد بينكما المناقشة على وجه غير محمود.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
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التقلبات الجوية تسبب لك بعض المشاكل فى التنفس، استشر طبيبك الخاص إذا ما اشتد عليك المرض.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :
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يتوقع العلماء لمواليد برج العقرب اليوم الأثنين الموافق 9 مايو 2016، يوم جميل على مستوى العمل وسيء على مستوى الصحة، تجنب الحسد والغرور حتى تمر من هذه المرحلة بسلام.
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شبكةعيونالإخبارية
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