برج العقرب حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

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تتلقى مكافأة فى العمل بسبب اجتهادك، وتترشح لترقية كبيرة أو تولى مسئولية مشروع جديد.تفترق عن حبيبك بسبب اختلاف وجهة نظرهما على قضية وتحتد بينكما المناقشة على وجه غير محمود.التقلبات الجوية تسبب لك بعض المشاكل فى التنفس، استشر طبيبك الخاص إذا ما اشتد عليك المرض.يتوقع العلماء لمواليد برج العقرب اليوم الأثنين الموافق 9 مايو 2016، يوم جميل على مستوى العمل وسيء على مستوى الصحة، تجنب الحسد والغرور حتى تمر من هذه المرحلة بسلام.