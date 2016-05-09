حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2016/5/9

حظك اليوم لبرج الجدى:

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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>يعتبر برج الجدى من أكثر الأبراج العملية التى تفضل العمل على كافة شؤونها الحياتية، لكن فى هذه الأيام سيمرون بأزمة كبيرة بسبب تراجعهم فى العمل لذلك يجب أن يأخذون إجازة طويلة حتى يفصلون أنفسهم تماماً، ويستطيعون التخلص من مشاكلهم .الحب وحده سيكون طوق النجاة فى تلك الفترة، فعلى الرغم من عملية البرج، إلا انه يتمتع بكم كبير من المشاعر والتى ستنير طريقه فى هذه الأيام وستعيد له الفرحة مرة أخرى.يجب أن يلتزمون بنصائح الطبيب لأن الاهمال بها سيكون نتيجته سيئة للغاية.يعتبر برج الجدى من أكثر الأبراج العملية التى تفضل العمل على كافة شؤونها الحياتية، لكن فى هذه الأيام سيمرون بأزمة كبيرة بسبب تراجعهم فى العمل لذلك يجب أن يأخذون إجازة طويلة حتى يفصلون أنفسهم تماماً، ويستطيعون التخلص من مشاكلهم