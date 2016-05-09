برج الميزان حظك اليوم الاثنين2016/5/9

برج الميزان على الصعيد المهني:تبدأ عمل جديد ويكون أمامك تحدى كبير ولكنك تتخطاه بسهوله بسبب عزمك وإصرارك على الاجتهاد.
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على الصعيد العاطفي:تبدأ فى الوقوع فى الحب من جديد بسبب لقاؤك بشخص من الماضى، أو حبيب هجرك فى ظروف غامضة.
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برج الميزان على الصعيد الصحي:صحتك البدنية جيدة، واظب على ممارسة التمارين الرياضية حتى تحافظ على شكل جسمك الرياضي.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:يتوقع العلماء لمواليد برج الميزان اليوم الأثنين الموافق 9 مايو 2016، يوما مليئا بالأخبار السعيدة، وبداية جديدة فى طريق يفتح لك آمالا ومستقبلا جديد.
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شبكةعيونالإخبارية
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