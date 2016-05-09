برج الميزان حظك اليوم الاثنين2016/5/9

برج الميزان على الصعيد المهني:

> تبدأ عمل جديد ويكون أمامك تحدى كبير ولكنك تتخطاه بسهوله بسبب عزمك وإصرارك على الاجتهاد. على الصعيد العاطفي:

> تبدأ فى الوقوع فى الحب من جديد بسبب لقاؤك بشخص من الماضى، أو حبيب هجرك فى ظروف غامضة. برج الميزان على الصعيد الصحي:

> صحتك البدنية جيدة، واظب على ممارسة التمارين الرياضية حتى تحافظ على شكل جسمك الرياضي. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> يتوقع العلماء لمواليد برج الميزان اليوم الأثنين الموافق 9 مايو 2016، يوما مليئا بالأخبار السعيدة، وبداية جديدة فى طريق يفتح لك آمالا ومستقبلا جديد.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365