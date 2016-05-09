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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 9/5/2016

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 9/5/2016 حظك اليوم برج الحمل الاثنين 9/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>النتائج الأولية لمجهودك فى العمل بدأت أن تظهر وتثبت كفاءتك و تؤكد لك إنك تسير على الطريق الصحيح، فقط تحتاج إلى الثبات على موقفك و الاستمرار فى نفس الطريقة التى تنفذ بها شغلك، لا يمكن أن يتخلى مولود الحمل عن إتقان العمل والتنفيذ بهدوء وتروى، وذلك ما يميزك عن المحيطين بك فى صعيد العمل، لا تتخلى عن شخصيتك الخاصة.

على الصعيد العاطفى:


>المواجهة اقتربت منك..استعد للرد على الأسئلة التى ستوجه لك بشكل مفاجىء، ستلتقى بشخص ما يحمل إليك كثير من المشاعر، وهو على علم إنك تبادله نفس المشاعر، وكل منكما ينتظر أن يبدأ الآخر بالتعبير عن حبه والإفصاح عن مشاعره، لكن حياء مولود الحمل سيجعله فى موضع رد الفعل، لذلك جهز إجاباتك حتى لا ترتبك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>الأرق و السهر بدون أسباب يؤثر بشكل كبير جداً على اتزانك العصبى وحالتك النفسية التى تسوء يوماً بعد يوم، وتحتاج إلى الحصول على قسط كافى من الراحة و الابتعاد عن أجواء الضغط العصبى، حتى لا تعانى كثيراً من الأرق وتستعيد تركيزك فى العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش حالة من حالات الارتباك العاطفى، لكنها ستزول سريعاً بعدما تجبره المواقف على الإفصاح عن مشاعره لشريك حياته، ويكتشف بعدها إن استنفذ طاقته ووقته فى التفكير، والمشاعر لا تحتاج إلى كل هذا الجهد الذى أخذ من قوته النفسية.

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مصر 365

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