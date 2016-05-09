حظك اليوم برج القوس الاثنين 2016/5/9

حظك القوس يوم لبرج:

>حظك لبرج القوس على الصعيد المهنى:

>المزيد من النجاحات والتقدمات سيتلقاها أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فكثيرا من الأهداف والطموحات التى طالما حلموا بتحقيقها بدأت تتحقق اليوم، ولا داعى للتشاؤم، فلا وقت إلا للاجتهاد والعمل الجاد. حظك لبرج القوس على صعيد العاطفى:

> الحياة العاطفية لا تهم هذا البرج فى هذه الأيام، إنما العمل والتقدم به هو أكثر اهتماماتهم، لذك لن يكون للرومانسية والحب بشكل عام مكان فى هذه الفترة بالنسبة لهم. حظك لبرج القوس على الصعيد الصحى:

> بالنسبة للحالة الصحية فيجب أن يكونوا حذرين جيداً، ولا يكون للعمل على حسساب صحتهم. توقعات علماء لبرج القوس

> المزيد من النجاحات والتقدمات سيتلقاها أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فكثيرا من الأهداف والطموحات التى طالما حلموا بتحقيقها بدات تتحقق اليوم، ولا داعى للتشاؤم.

شبكةعيونالإخبارية

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