برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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العمل المكتبى الروتينى يسرقك اليوم وتجد نفسك تعمل حتى وقت متأخر وتنسى الاهتمام بنفسك. يداهمك شعور بالملل يؤثر عليك سلبًا اليوم ولكن هذه مجرد مرحلة عابرة فحاول أن تكون لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين.تريد أن تكون رومانسيًا وخططت لقضاء وقت خاص مع شريك حياتك اليوم ولكن من المحتمل أن تباغتك بعض الالتزامات وتسحبك بعيدًا عن الرومانسية والحب.تتمتع بصحة ممتازة اليوم ولكنك تحتاج إلى الانتباه إلى صحة أفراد عائلتك فقد تضطر إلى طلب الرعاية الطبية من أجل شخص عزيز عليك وهذا قد يسبب لك بعض التوتر.تشعر اليوم بأنك غير منظم وفوضوى وأفكارك تميل إلى التدفق فى اتجاهات متعددة اليوم والنتيجة هى أنك لن تكون قادرًا على إنهاء أى مشروع لأنك بحاجة ماسة للتركيز.