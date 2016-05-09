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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 9/5/2016 برج السرطان حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

على الصعيد المهني:
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أنت أفضل ناقد لنفسك، تحلل دائمًا وضعك وتتصرف وفقًا للنتائج التى تتوصل إليها. اليوم أنت فى أمس الحاجة لهذه الميزة فيك، وتحتاج أيضًا إلى تحفيز نفسك للبقاء على المسار الصحيح ولا تسمح للملل بأن يفسد عليك يومك وعملك.

على الصعيد العاطفي:
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هناك مؤشر قوى على أن السبب فى المشكلات الأخيرة فى علاقتك العاطفية ورائه طرف ثالث، أنت أو شريكك قد تنجذب لشخص آخر، أو شخص من الماضى يعود ليظهر فى حياتك وهذا اختبار قوى لمدى صلابة العلاقة

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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تعانى من مزاج معكر يضاعفه بعض الألم فى معدتك والمشكلات فى الجهاز الهضمى بسبب أنك تتناول الطعام بشكل عشوائى وتحتاج بشكل جاد وفورى أن تراقب النظام الغذائى الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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كرست وقتًا طويلاً للعمل على مشروع مهنى أو شخصى، وتبدأ فى حصاد نتاج مجهوداتك هذه الأيام استمتع بمجهوداتك وتجاهل أية قيود تقليدية.
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مصر 365

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