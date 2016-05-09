توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 9 مايو 2016

برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 9/5/2016 العمل المكتبى الروتينى يسرقك اليوم وتجد نفسك تعمل حتى وقت متأخر وتنسى الاهتمام بنفسك. يداهمك شعور بالملل يؤثر عليك سلبًا اليوم ولكن هذه مجرد مرحلة عابرة فحاول أن تكون لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين.
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:تريد أن تكون رومانسيًا وخططت لقضاء وقت خاص مع شريك حياتك اليوم ولكن من المحتمل أن تباغتك بعض الالتزامات وتسحبك بعيدًا عن الرومانسية والحب.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:تتمتع بصحة ممتازة اليوم ولكنك تحتاج إلى الانتباه إلى صحة أفراد عائلتك فقد تضطر إلى طلب الرعاية الطبية من أجل شخص عزيز عليك وهذا قد يسبب لك بعض التوتر.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:تشعر اليوم بأنك غير منظم وفوضوى وأفكارك تميل إلى التدفق فى اتجاهات متعددة اليوم والنتيجة هى أنك لن تكون قادرًا على إنهاء أى مشروع لأنك بحاجة ماسة للتركيز.
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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 9/5/2016 خطوات متقدمة على الصعيد المعنى لمواليد برج الأسد فأفكار وتأديتك لعملك قد تنال استحسان مديرك، فتصرف بحكمة وبثقة فى قدراتك، فربنا تحقق أحلامك خلال الفترة القادمة.
>برج الأسد على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:حياتك العاطفية مستقرة بنسبة كبيرة لكن عليك عدم المبالغة فى الاهتمام بالحبيب حتى لا يصاب بالملل ويتحول الحب والرومانسية لحالة من التوتر.
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برج الأسد على الصعيد الصحي:حالتك الصحية جيدة لكن لا تشغل بالك كثيرا و تفكر فى المشاكل و التوترات التى تدور حولك حتى لا يتحول مزاجك لسيء و تصاب بالضيق.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسديتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ستتحول أيامه المقبلة لسلسلة من الإنجازات خاصة فى العمل، وحاول أن تضع أسرتك فى قائمة اهتماماتك و ضع فى الاعتبار أن التواصل معهم أمر هام للغاية.
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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2016/5/9برج الحوت من الأبراج الرومانسية وغير الواقعية، لكن على غير الواقع، ستكون هذه الفترة هى بداية لحياة عملية ناجحة سيحقق فيها ابناء هذا البرج المزيد من الأهداف التى طالما حلموا بها، لذلك حاولوا أن يكونوا اكثر التزاماً بأعمالهم حتى لا يتراجعون عن مستواهم.
>حظك اليوم لبرج الحوت:
>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:
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حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى: الحب سيكون من أهم الأشياء التى ستجعلهم على خريطة السعادة فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يتمتعون بكل لحظة فى حياتهم، ويبتعدون عن أى مشاكل ستؤلاق عليهم حياتهم فى هذه العلاقة الرومانسية التى طالما سعوا لها.
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حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى: يجب أن يبتعدوا عن بعض العادات الصحية الخاطئة التى يتبعونها مثل التدخين وشرب الكحليات، حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت : برج الحوت من الأبراج الرومانسية وغير الواقعية، لكن على غير الواقع، ستكون هذه الفترة هى بداية لحياة عملية ناجحة سيحقق فيها ابناء هذا البرج المزيد من الأهداف التى طالما حلموا بها،التخلص من مشاكلهم.
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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 9/5/2016 حالة من التوتر تسود اجواء العمل فحاول أن تتعامل بهدوء و حكمة شديدين ، لا تقارن نفسك بأحدى زملائك و حاول أن تجتهد و تبرز قدراتك التى تتعمد إخفائها .
>برج العذراء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:حياة مواليد برج العذراء جيدة لكن عليك أن تدعمها بالمزيد من الحب و الرومانسية و مساندة شريكك ، و حاول كسر حالة الروتين اليومى بينكما و ادعوة للخروج بأحدى الاماكن العامة أو قضاء يوما ممتع على احدى الشواطئ .
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برج العذراء على الصعيد الصحي:حالتك المزاجية فى توتر شديد حاول أن تكسر الروتين اليومى لتتحسن حالتك النفسية والمزاجية ، عليك البحث عن مكان للاستجمام و الراحة ، فحاول أن تتواصل مع عدد من أصدقاءك ليشاركوك فكرتك .
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراءيتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء تحسن الحالة المادية قريبا، ستوضع فى عدد من الاختيارات ويستدعى ذلك الاستعادة بأشخاص مقربين لك ليساعدوك فى اتخاذ القرار.
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حظك اليوم برج الثور الاثنين 9 /5/2016الاستماع إلى حديث الأصدقاء فى العمل مهم، لكن العمل بكل ما يقولوه فى طبيعة عملك التى تختلف عن طبيعة عملهم، تكبدك كثير من الخسائر، فأنت من الشخصيات التى نادراً ما تنفذ آراء الآخرين، لكن فى بعض الأحيان تقع فى أخطاء بسيطة بسبب عنادك لبعض الأمور، حاول أن تحكم عقلك وتتصرف بهدوء حتى لا تندم لاحقاً.
>برج الثور على الصعيد المهنى:
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على الصعيد العاطفى: الحاجة إلى شخص يفهمك ويقدر مشاعرك أهم كثيراً من وجودك فى علاقات عاطفية عابرة، أنت تهتم بشهوتك كثيراً لكن الشعور الصادق هو الشىء الذى تبحث عنه بشكل فعلى، المحيطين بك يتصورون إنك ذو مشاعر راكدة وفاترة، لكن حقيقة مشاعرك يقدرها القليلون ممن يفهموك جيداً، و يستمتعون بتواجدهم معك فى أسوأ حالاتك.
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برج الثور على الصعيد الصحى:المشكلات الصحية تتزايد بسبب الإصرار على التدخين بصورة أصبحت تشبه الإدمان حاول أن تحذر وتتراجع عن التدخين حتى تنقذ ما تبقى بك من قوة تحمل، ألام الرئتين هى المشكلة القادمة، فسارع بزيارة الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلة أكثر من ذلك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعانى من مشكلات صحية كثيرة بسبب التدخين والعادات الصحية الخاطئة، وعلى الصعيد العاطفى يجد نفسه بين شخصيات كثيرة لا يفهمه منهم أحد، ويبحث عن شخص يكن له مشاعر حقيقية وصادقة تستوعب حجم مشاعر مولود الثور.
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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 9/5/2016 العمل المكتبى الروتينى يسرقك اليوم وتجد نفسك تعمل حتى وقت متأخر وتنسى الاهتمام بنفسك. يداهمك شعور بالملل يؤثر عليك سلبًا اليوم ولكن هذه مجرد مرحلة عابرة فحاول أن تكون لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين.
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:تريد أن تكون رومانسيًا وخططت لقضاء وقت خاص مع شريك حياتك اليوم ولكن من المحتمل أن تباغتك بعض الالتزامات وتسحبك بعيدًا عن الرومانسية والحب.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:تتمتع بصحة ممتازة اليوم ولكنك تحتاج إلى الانتباه إلى صحة أفراد عائلتك فقد تضطر إلى طلب الرعاية الطبية من أجل شخص عزيز عليك وهذا قد يسبب لك بعض التوتر.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:تشعر اليوم بأنك غير منظم وفوضوى وأفكارك تميل إلى التدفق فى اتجاهات متعددة اليوم والنتيجة هى أنك لن تكون قادرًا على إنهاء أى مشروع لأنك بحاجة ماسة للتركيز.
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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 9/5/2016النتائج الأولية لمجهودك فى العمل بدأت أن تظهر وتثبت كفاءتك و تؤكد لك إنك تسير على الطريق الصحيح، فقط تحتاج إلى الثبات على موقفك و الاستمرار فى نفس الطريقة التى تنفذ بها شغلك، لا يمكن أن يتخلى مولود الحمل عن إتقان العمل والتنفيذ بهدوء وتروى، وذلك ما يميزك عن المحيطين بك فى صعيد العمل، لا تتخلى عن شخصيتك الخاصة.
>برج الحمل على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: المواجهة اقتربت منك..استعد للرد على الأسئلة التى ستوجه لك بشكل مفاجىء، ستلتقى بشخص ما يحمل إليك كثير من المشاعر، وهو على علم إنك تبادله نفس المشاعر، وكل منكما ينتظر أن يبدأ الآخر بالتعبير عن حبه والإفصاح عن مشاعره، لكن حياء مولود الحمل سيجعله فى موضع رد الفعل، لذلك جهز إجاباتك حتى لا ترتبك.
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برج الحمل على الصعيد الصحي:الأرق و السهر بدون أسباب يؤثر بشكل كبير جداً على اتزانك العصبى وحالتك النفسية التى تسوء يوماً بعد يوم، وتحتاج إلى الحصول على قسط كافى من الراحة و الابتعاد عن أجواء الضغط العصبى، حتى لا تعانى كثيراً من الأرق وتستعيد تركيزك فى العمل.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش حالة من حالات الارتباك العاطفى، لكنها ستزول سريعاً بعدما تجبره المواقف على الإفصاح عن مشاعره لشريك حياته، ويكتشف بعدها إن استنفذ طاقته ووقته فى التفكير، والمشاعر لا تحتاج إلى كل هذا الجهد الذى أخذ من قوته النفسية.
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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 9 /5/2016 أمامك تحد كبير، فالأعداء يحيطون بك من كل اتجاه، ويضغطون عليك لتستسلم، لا تفقد الامل فأنت الأفضل من البداية.
>برج الدلو على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:يساعدك شريكك فى الحياة على تخطى مرحلة صعبة ويظهر إخلاص ووفاء كبير لك.
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برج الدلو على الصعيد الصحي:صحتك البدنية جيدة، ولكن صحتك النفسية بحاجة إلى بعض المرح، حاول أن ترفه عن نفسك بطريقة مختلفة
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:يتوقع العلماء لمواليد برج الدلو اليوم الأثنين الموافق 9 مايو 2016، يوم مليء بالتحديات ومواجهات بينك وبين خصومك، حاول تخطى هذه العقبات ولا تستسلم.
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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 9/5/2016 أنت أفضل ناقد لنفسك، تحلل دائمًا وضعك وتتصرف وفقًا للنتائج التى تتوصل إليها. اليوم أنت فى أمس الحاجة لهذه الميزة فيك، وتحتاج أيضًا إلى تحفيز نفسك للبقاء على المسار الصحيح ولا تسمح للملل بأن يفسد عليك يومك وعملك.
>برج السرطان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:هناك مؤشر قوى على أن السبب فى المشكلات الأخيرة فى علاقتك العاطفية ورائه طرف ثالث، أنت أو شريكك قد تنجذب لشخص آخر، أو شخص من الماضى يعود ليظهر فى حياتك وهذا اختبار قوى لمدى صلابة العلاقة
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برج السرطان على الصعيد الصحي:تعانى من مزاج معكر يضاعفه بعض الألم فى معدتك والمشكلات فى الجهاز الهضمى بسبب أنك تتناول الطعام بشكل عشوائى وتحتاج بشكل جاد وفورى أن تراقب النظام الغذائى الخاص بك.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:كرست وقتًا طويلاً للعمل على مشروع مهنى أو شخصى، وتبدأ فى حصاد نتاج مجهوداتك هذه الأيام استمتع بمجهوداتك وتجاهل أية قيود تقليدية.
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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 9/5/2016 تبدأ عمل جديد ويكون أمامك تحدى كبير ولكنك تتخطاه بسهوله بسبب عزمك وإصرارك على الاجتهاد.
>برج الميزان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:تبدأ فى الوقوع فى الحب من جديد بسبب لقاؤك بشخص من الماضى، أو حبيب هجرك فى ظروف غامضة.
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برج الميزان على الصعيد الصحي:صحتك البدنية جيدة، واظب على ممارسة التمارين الرياضية حتى تحافظ على شكل جسمك الرياضى.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:يتوقع العلماء لمواليد برج الميزان اليوم الاثنين الموافق 9 مايو 2016، يوم مليء بالأخبار السعيدة، وبداية جديدة فى طريق يفتح لك أمالا ومستقبلا جديد.
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حظك اليوم الجدى الاثنين 2016/5/9يعتبر برج الجدى من أكثر الأبراج العملية التى تفضل العمل على كافة شؤونها الحياتية، لكن فى هذه الأيام سيمرون بأزمة كبيرة بسبب تراجعهم فى العمل لذلك يجب أن يأخذون إجازة طويلة حتى يفصلون أنفسهم تماماً، ويستطيعون التخلص من مشاكلهم.
>حظك اليوم لبرج الجدى :
>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهنى:
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حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى: الحب وحده سيكون طوق النجاة فى تلك الفترة، فعلى الرغم من عملية البرج، إلا انه يتمتع بكم كبير من المشاعر والتى ستنير طريقه فى هذه الأيام وستعيد له الفرحة مرة أخرى.
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حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى: يجب أن يلتزمون بنصائح الطبيب لأن الاهمال بها سيكون نتيجته سيئة للغاية.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى : يعتبر برج الجدى من أكثر الأبراج العملية التى تفضل العمل على كافة شؤونها الحياتية، لكن فى هذه الأيام سيمرون بأزمة كبيرة بسبب تراجعهم فى العمل لذلك يجب أن يأخذون إجازة طويلة حتى يفصلون أنفسهم تماماً، ويستطيعون التخلص من مشاكلهم.
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حظك اليوم برج القوس الاثنين 2016/5/9المزيد من النجاحات والتقدمات سيتلقاها أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فكثيرا من الأهداف والطموحات التى طالما حلموا بتحقيقها بدات تتحقق اليوم، ولا داعى للتشاؤم، فلا وقت غلا للاجتهاد والعمل الجاد.
>حظك برج القوس يوم لبرج:
>حظك لبرج القوس على الصعيد المهنى:
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حظك لبرج القوس على صعيد العاطفى: الحياة العاطفية لا تهم هذا البرج فى هذه الأيام، إنما العمل والتقدم به هو أكثر اهتماماتهم، لذك لن يكون للرومانسية والحب بشكل عام مكان فى هذه الفترة بالنسبة لهم.
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حظك لبرج القوس على الصعيد الصحى: بالنسبة للحالة الصحية فيجب أن يكونوا حذرين جيداً، ولا يكون للعمل على حسساب صحتهم.
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توقعات علماء لبرج القوس المزيد من النجاحات والتقدمات سيتلقاها أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فكثيرا من الأهداف والطموحات التى طالما حلموا بتحقيقها بدات تتحقق اليوم، ولا داعى للتشاؤم.
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