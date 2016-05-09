توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 9 مايو 2016

برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2016/5/9

>حظك اليوم لبرج الحوت:

>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 9 /5/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 9/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 9 /5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 9/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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حظك اليوم الجدى الاثنين 2016/5/9

>حظك اليوم لبرج الجدى :

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهنى:

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حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

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حظك اليوم برج القوس الاثنين 2016/5/9

>حظك برج القوس يوم لبرج:

>حظك لبرج القوس على الصعيد المهنى:

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حظك لبرج القوس على صعيد العاطفى:

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حظك لبرج القوس على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء لبرج القوس

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العمل المكتبى الروتينى يسرقك اليوم وتجد نفسك تعمل حتى وقت متأخر وتنسى الاهتمام بنفسك. يداهمك شعور بالملل يؤثر عليك سلبًا اليوم ولكن هذه مجرد مرحلة عابرة فحاول أن تكون لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين.تريد أن تكون رومانسيًا وخططت لقضاء وقت خاص مع شريك حياتك اليوم ولكن من المحتمل أن تباغتك بعض الالتزامات وتسحبك بعيدًا عن الرومانسية والحب.تتمتع بصحة ممتازة اليوم ولكنك تحتاج إلى الانتباه إلى صحة أفراد عائلتك فقد تضطر إلى طلب الرعاية الطبية من أجل شخص عزيز عليك وهذا قد يسبب لك بعض التوتر.تشعر اليوم بأنك غير منظم وفوضوى وأفكارك تميل إلى التدفق فى اتجاهات متعددة اليوم والنتيجة هى أنك لن تكون قادرًا على إنهاء أى مشروع لأنك بحاجة ماسة للتركيز.خطوات متقدمة على الصعيد المعنى لمواليد برج الأسد فأفكار وتأديتك لعملك قد تنال استحسان مديرك، فتصرف بحكمة وبثقة فى قدراتك، فربنا تحقق أحلامك خلال الفترة القادمة.حياتك العاطفية مستقرة بنسبة كبيرة لكن عليك عدم المبالغة فى الاهتمام بالحبيب حتى لا يصاب بالملل ويتحول الحب والرومانسية لحالة من التوتر.حالتك الصحية جيدة لكن لا تشغل بالك كثيرا و تفكر فى المشاكل و التوترات التى تدور حولك حتى لا يتحول مزاجك لسيء و تصاب بالضيق.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ستتحول أيامه المقبلة لسلسلة من الإنجازات خاصة فى العمل، وحاول أن تضع أسرتك فى قائمة اهتماماتك و ضع فى الاعتبار أن التواصل معهم أمر هام للغاية.برج الحوت من الأبراج الرومانسية وغير الواقعية، لكن على غير الواقع، ستكون هذه الفترة هى بداية لحياة عملية ناجحة سيحقق فيها ابناء هذا البرج المزيد من الأهداف التى طالما حلموا بها، لذلك حاولوا أن يكونوا اكثر التزاماً بأعمالهم حتى لا يتراجعون عن مستواهم.الحب سيكون من أهم الأشياء التى ستجعلهم على خريطة السعادة فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يتمتعون بكل لحظة فى حياتهم، ويبتعدون عن أى مشاكل ستؤلاق عليهم حياتهم فى هذه العلاقة الرومانسية التى طالما سعوا لها.يجب أن يبتعدوا عن بعض العادات الصحية الخاطئة التى يتبعونها مثل التدخين وشرب الكحليات، حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.برج الحوت من الأبراج الرومانسية وغير الواقعية، لكن على غير الواقع، ستكون هذه الفترة هى بداية لحياة عملية ناجحة سيحقق فيها ابناء هذا البرج المزيد من الأهداف التى طالما حلموا بها،التخلص من مشاكلهم.حالة من التوتر تسود اجواء العمل فحاول أن تتعامل بهدوء و حكمة شديدين ، لا تقارن نفسك بأحدى زملائك و حاول أن تجتهد و تبرز قدراتك التى تتعمد إخفائها .حياة مواليد برج العذراء جيدة لكن عليك أن تدعمها بالمزيد من الحب و الرومانسية و مساندة شريكك ، و حاول كسر حالة الروتين اليومى بينكما و ادعوة للخروج بأحدى الاماكن العامة أو قضاء يوما ممتع على احدى الشواطئ .حالتك المزاجية فى توتر شديد حاول أن تكسر الروتين اليومى لتتحسن حالتك النفسية والمزاجية ، عليك البحث عن مكان للاستجمام و الراحة ، فحاول أن تتواصل مع عدد من أصدقاءك ليشاركوك فكرتك .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء تحسن الحالة المادية قريبا، ستوضع فى عدد من الاختيارات ويستدعى ذلك الاستعادة بأشخاص مقربين لك ليساعدوك فى اتخاذ القرار.الاستماع إلى حديث الأصدقاء فى العمل مهم، لكن العمل بكل ما يقولوه فى طبيعة عملك التى تختلف عن طبيعة عملهم، تكبدك كثير من الخسائر، فأنت من الشخصيات التى نادراً ما تنفذ آراء الآخرين، لكن فى بعض الأحيان تقع فى أخطاء بسيطة بسبب عنادك لبعض الأمور، حاول أن تحكم عقلك وتتصرف بهدوء حتى لا تندم لاحقاً.الحاجة إلى شخص يفهمك ويقدر مشاعرك أهم كثيراً من وجودك فى علاقات عاطفية عابرة، أنت تهتم بشهوتك كثيراً لكن الشعور الصادق هو الشىء الذى تبحث عنه بشكل فعلى، المحيطين بك يتصورون إنك ذو مشاعر راكدة وفاترة، لكن حقيقة مشاعرك يقدرها القليلون ممن يفهموك جيداً، و يستمتعون بتواجدهم معك فى أسوأ حالاتك.المشكلات الصحية تتزايد بسبب الإصرار على التدخين بصورة أصبحت تشبه الإدمان حاول أن تحذر وتتراجع عن التدخين حتى تنقذ ما تبقى بك من قوة تحمل، ألام الرئتين هى المشكلة القادمة، فسارع بزيارة الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلة أكثر من ذلك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعانى من مشكلات صحية كثيرة بسبب التدخين والعادات الصحية الخاطئة، وعلى الصعيد العاطفى يجد نفسه بين شخصيات كثيرة لا يفهمه منهم أحد، ويبحث عن شخص يكن له مشاعر حقيقية وصادقة تستوعب حجم مشاعر مولود الثور.العمل المكتبى الروتينى يسرقك اليوم وتجد نفسك تعمل حتى وقت متأخر وتنسى الاهتمام بنفسك. يداهمك شعور بالملل يؤثر عليك سلبًا اليوم ولكن هذه مجرد مرحلة عابرة فحاول أن تكون لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين.تريد أن تكون رومانسيًا وخططت لقضاء وقت خاص مع شريك حياتك اليوم ولكن من المحتمل أن تباغتك بعض الالتزامات وتسحبك بعيدًا عن الرومانسية والحب.تتمتع بصحة ممتازة اليوم ولكنك تحتاج إلى الانتباه إلى صحة أفراد عائلتك فقد تضطر إلى طلب الرعاية الطبية من أجل شخص عزيز عليك وهذا قد يسبب لك بعض التوتر.تشعر اليوم بأنك غير منظم وفوضوى وأفكارك تميل إلى التدفق فى اتجاهات متعددة اليوم والنتيجة هى أنك لن تكون قادرًا على إنهاء أى مشروع لأنك بحاجة ماسة للتركيز.النتائج الأولية لمجهودك فى العمل بدأت أن تظهر وتثبت كفاءتك و تؤكد لك إنك تسير على الطريق الصحيح، فقط تحتاج إلى الثبات على موقفك و الاستمرار فى نفس الطريقة التى تنفذ بها شغلك، لا يمكن أن يتخلى مولود الحمل عن إتقان العمل والتنفيذ بهدوء وتروى، وذلك ما يميزك عن المحيطين بك فى صعيد العمل، لا تتخلى عن شخصيتك الخاصة.المواجهة اقتربت منك..استعد للرد على الأسئلة التى ستوجه لك بشكل مفاجىء، ستلتقى بشخص ما يحمل إليك كثير من المشاعر، وهو على علم إنك تبادله نفس المشاعر، وكل منكما ينتظر أن يبدأ الآخر بالتعبير عن حبه والإفصاح عن مشاعره، لكن حياء مولود الحمل سيجعله فى موضع رد الفعل، لذلك جهز إجاباتك حتى لا ترتبك.الأرق و السهر بدون أسباب يؤثر بشكل كبير جداً على اتزانك العصبى وحالتك النفسية التى تسوء يوماً بعد يوم، وتحتاج إلى الحصول على قسط كافى من الراحة و الابتعاد عن أجواء الضغط العصبى، حتى لا تعانى كثيراً من الأرق وتستعيد تركيزك فى العمل.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش حالة من حالات الارتباك العاطفى، لكنها ستزول سريعاً بعدما تجبره المواقف على الإفصاح عن مشاعره لشريك حياته، ويكتشف بعدها إن استنفذ طاقته ووقته فى التفكير، والمشاعر لا تحتاج إلى كل هذا الجهد الذى أخذ من قوته النفسية.أمامك تحد كبير، فالأعداء يحيطون بك من كل اتجاه، ويضغطون عليك لتستسلم، لا تفقد الامل فأنت الأفضل من البداية.يساعدك شريكك فى الحياة على تخطى مرحلة صعبة ويظهر إخلاص ووفاء كبير لك.صحتك البدنية جيدة، ولكن صحتك النفسية بحاجة إلى بعض المرح، حاول أن ترفه عن نفسك بطريقة مختلفةيتوقع العلماء لمواليد برج الدلو اليوم الأثنين الموافق 9 مايو 2016، يوم مليء بالتحديات ومواجهات بينك وبين خصومك، حاول تخطى هذه العقبات ولا تستسلم.أنت أفضل ناقد لنفسك، تحلل دائمًا وضعك وتتصرف وفقًا للنتائج التى تتوصل إليها. اليوم أنت فى أمس الحاجة لهذه الميزة فيك، وتحتاج أيضًا إلى تحفيز نفسك للبقاء على المسار الصحيح ولا تسمح للملل بأن يفسد عليك يومك وعملك.هناك مؤشر قوى على أن السبب فى المشكلات الأخيرة فى علاقتك العاطفية ورائه طرف ثالث، أنت أو شريكك قد تنجذب لشخص آخر، أو شخص من الماضى يعود ليظهر فى حياتك وهذا اختبار قوى لمدى صلابة العلاقةتعانى من مزاج معكر يضاعفه بعض الألم فى معدتك والمشكلات فى الجهاز الهضمى بسبب أنك تتناول الطعام بشكل عشوائى وتحتاج بشكل جاد وفورى أن تراقب النظام الغذائى الخاص بك.كرست وقتًا طويلاً للعمل على مشروع مهنى أو شخصى، وتبدأ فى حصاد نتاج مجهوداتك هذه الأيام استمتع بمجهوداتك وتجاهل أية قيود تقليدية.تبدأ عمل جديد ويكون أمامك تحدى كبير ولكنك تتخطاه بسهوله بسبب عزمك وإصرارك على الاجتهاد.تبدأ فى الوقوع فى الحب من جديد بسبب لقاؤك بشخص من الماضى، أو حبيب هجرك فى ظروف غامضة.صحتك البدنية جيدة، واظب على ممارسة التمارين الرياضية حتى تحافظ على شكل جسمك الرياضى.يتوقع العلماء لمواليد برج الميزان اليوم الاثنين الموافق 9 مايو 2016، يوم مليء بالأخبار السعيدة، وبداية جديدة فى طريق يفتح لك أمالا ومستقبلا جديد.يعتبر برج الجدى من أكثر الأبراج العملية التى تفضل العمل على كافة شؤونها الحياتية، لكن فى هذه الأيام سيمرون بأزمة كبيرة بسبب تراجعهم فى العمل لذلك يجب أن يأخذون إجازة طويلة حتى يفصلون أنفسهم تماماً، ويستطيعون التخلص من مشاكلهم.الحب وحده سيكون طوق النجاة فى تلك الفترة، فعلى الرغم من عملية البرج، إلا انه يتمتع بكم كبير من المشاعر والتى ستنير طريقه فى هذه الأيام وستعيد له الفرحة مرة أخرى.يجب أن يلتزمون بنصائح الطبيب لأن الاهمال بها سيكون نتيجته سيئة للغاية.يعتبر برج الجدى من أكثر الأبراج العملية التى تفضل العمل على كافة شؤونها الحياتية، لكن فى هذه الأيام سيمرون بأزمة كبيرة بسبب تراجعهم فى العمل لذلك يجب أن يأخذون إجازة طويلة حتى يفصلون أنفسهم تماماً، ويستطيعون التخلص من مشاكلهم.المزيد من النجاحات والتقدمات سيتلقاها أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فكثيرا من الأهداف والطموحات التى طالما حلموا بتحقيقها بدات تتحقق اليوم، ولا داعى للتشاؤم، فلا وقت غلا للاجتهاد والعمل الجاد.الحياة العاطفية لا تهم هذا البرج فى هذه الأيام، إنما العمل والتقدم به هو أكثر اهتماماتهم، لذك لن يكون للرومانسية والحب بشكل عام مكان فى هذه الفترة بالنسبة لهم.بالنسبة للحالة الصحية فيجب أن يكونوا حذرين جيداً، ولا يكون للعمل على حسساب صحتهم.المزيد من النجاحات والتقدمات سيتلقاها أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فكثيرا من الأهداف والطموحات التى طالما حلموا بتحقيقها بدات تتحقق اليوم، ولا داعى للتشاؤم.