سلطان القاسمي: نسعى لتوفير أفضل الطرق للتنقل بشكل آمن

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن ما تقوم به إمارة الشارقة من مشروعات للبنى التحتية والطرق يأتي سعياً لتوفير أفضل الطرق لمرتاديها ولاستخدامها بشكل أمثل يوفر سبل الراحة والتنقل بشكل آمن.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية لمنطقة شيص للاطلاع على سير أعمال مشروع طريق خورفكان - شيص – دفتاز.

وأوضح سموه أنه تم الانتهاء من بعض الأنفاق لأطراف المشروع من جهة خورفكان ودفتا، والتي بدأت مرحلة تحديثها ورفعها للمستوى المطلوب، وتبقى النفق الكبير الذي يقع في وسط المشروع، ويصل طوله إلى كيلومترين و600 متر، والذي سيتم الانتهاء منه في شهر مارس 2018، على أن يفتتح المشروع بالكامل في نهاية سنة 2018.

انسيابية الحركة

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن المسافة الكلية للطريق هي 25 كيلومتراً، وعند نهاية المشروع ستكون المدة الزمنية لمرور السيارات من خورفكان إلى دفتا 10 دقائق فقط، داعياً سموه مرتادي الطرق إلى التمهل والقيادة بأمان، موضحاً أن هذه المشروعات تهدف للتسهيل عليهم وتختصر لهم الوقت.

مشروعات خدمية

هذا والتقى صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته عدداً من أهالي منطقة شيص الذين رحبوا بسموه في منطقة شيص مقدمين له وافر الشكر والامتنان لزيارته ورفده للإمارة ومنطقة شيص بكافة الخدمات والمشروعات الخدمية، والاطمئنان الدائم على أحوال المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

حضر اللقاء محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري في مدينة خورفكان.