عبدالله بن زايد يستعرض العلاقات مع المالديف

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة ماليه أمس، كلاً على حدة، عبدالله يمين عبد القيوم رئيس جمهورية المالديف، ودنيا مأمون وزيرة خارجية جمهورية المالديف، وتم خلال اللقاءين مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بداية لقائه رئيس جمهورية المالديف تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لرئيس المالديف موفور الصحة والسعادة ولشعب المالديف دوام التقدم والازدهار.

من جهته حمّل رئيس المالديف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لهم بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الإمارات المزيد من التقدم والنماء.

وأشاد رئيس المالديف بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات على الصعد كافة والإنجازات النوعية التي تحققت لشعبها بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة وحرصها على توفير كل أسباب العيش الحضاري الكريم لجميع مواطنيها.

إلى ذلك التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في العاصمة ماليه أمس دنيا مأمون وزيرة خارجية جمهورية المالديف، وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة المالديف.. ووجه الشكر لوزيرة خارجية المالديف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له.

من جهتها رحبت وزيرة خارجية المالديف بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له.. مؤكدة حرص بلادها على تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

وأعربت عن امتنانها لما تحظى به بلادها من مساندة من دولة الإمارات لدعم مشاريع التنمية في المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والطاقة.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في تصريحات صحفية في ختام اللقاء: «يشرفني التواجد في المالديف في هذه الزيارة الرسمية ولقاء الرئيس».

وأضاف سموه: «يعتبر قرب المسافة بين دولة الإمارات والمالديف أمراً رائعاً لذا يجب علينا العمل معاً على تشجيع السياحة بين البلدين».

من جانبها قالت وزيرة خارجية المالديف «إن كلاً من المالديف ودولة الإمارات تتمتعان بعلاقات ثنائية ممتازة يعمل كلا الجانبين على تطويرها بشكل مستمر».. موجهة الشكر لدولة الإمارات على الدعم المستمر الذي تقدمه لبلادها.

حضر اللقاءين عبدالحميد عبدالفتاح كاظم الملا سفير الدولة غير المقيم لدى المالديف.