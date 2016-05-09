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برئاسة حمدان بن راشد.. اللجنة المالية والاقتصادية تعقد اجتماعها الدوري

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برئاسة حمدان بن راشد.. اللجنة المالية والاقتصادية تعقد اجتماعها الدوري برئاسة حمدان بن راشد.. اللجنة المالية والاقتصادية تعقد اجتماعها الدوري

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها الدوري، أمس، بقصر الرئاسة، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالميزانية العامة للاتحاد.

واستعرضت اللجنة الاعتمادات الإضافية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الاتحادية، لإضافتها إلى ميزانياتها للسنة المالية الحالية. واطلعت اللجنة على الموضوعات والطلبات الواردة من الجهات الاتحادية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء. كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية آخر المستجدات بشأن المشاريع الضريبية على مستوى مجلس دول التعاون الخليجي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية أصدرت تعميماً بشأن تمديد موعد تقديم مشروع خطة ميزانية متوسطة المدى للسنوات 2017 - 2021 حتى تاريخ 12 / 5 / 2016 كحد أقصى لتسليم مشروع ميزانية كل الجهات الاتحادية لوزارة المالية.

حضر الاجتماع معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية.

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