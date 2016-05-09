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كيفية التعهد

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كيفية التعهد كيفية التعهد

أربع جمل عميقة التأثير، تؤطر عناوين رئيسة لصيغة التعهد الأسري، الذي يقبل على توثيقها الإماراتيون والمقيمون مع حملة وهاشتاغ: #أسرتنا_متماسكة_2021.

ويبدأ المتعهد بعبارة «متمسكون بموروثنا وقيمنا، وهو ما يجعل من أسرنا متماسكة».. تليها «نحب آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا، ونتشارك الأوقات القيمة، ونساند بعضنا البعض».. ثم جملة «نلهم أبناءنا وبناتنا ونمدهم بالقوة والمحبة لتحقيق طموحاتهم».. وانتهاء بعبارة «ممتنون لأجدادنا على تضحياتهم وإنجازاتهم، وماضون على نهجهم وخطاهم». ويتيح الهاشتاغ للمشارك فيه 3 خطوات، من خلالها يمكن تعريف الشخص بنفسه بوضع بريده الإلكتروني، ثم تحميل صورة معبرة لعائلته، تعكس قيمة ومعنى جميلاً، منتهياً بتوقيعه على التعهد.

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