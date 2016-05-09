بالصور.. أحد ضحايا "أمين شرطة الغربية" بإطلاق النيران يخضع لعملية بتر قدمه

سادت حالة من الغضب بين أهالى عائلة المهدى بقرية كفر شمارة التابعة لدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، بعد سوء حالة المجنى عليه "بلال السيد المهدى"، أحد ضحايا إطلاق النيران من أمين الشرطة، حيث تم نقله إلى مستشفى عين شمس التخصصى بالقاهرة لإجراء عملية بتر قدمه اليسرى.

وأكد أهالى المجنى عليهم أن الأشقاء الثلاثة حالتهم حرجة، ولكن حالة بلال تحديدا ساءت بسرعة، حيث أكد الأطباء ضرورة إجراء عملية بتر قدمه قبل أن تتدهور الأوضاع وتسوء حالته، وطالبوا بالقصاص العادل من الجانى.

ترجع أحداث الواقعة حينما أطلق أمين شرطة يدعى "ح.ع.ع.خ" من قوة مباحث النقل والمواصلات بالقاهرة، ومقيم بقرية كفر شمارة التابعة لدائرة مركز زفتى، النيران، من سلاحه الميرى، على 3 أشقاء أمام مستشفى زفتى العام، أثناء مشاجرة نشبت بينهم.

- أمين شرطة يطلق النيران ويصيب 3 أشقاء فى زفتى بالغربية

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