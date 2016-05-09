أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أحد ضحايا "أمين شرطة الغربية" بإطلاق النيران يخضع لعملية بتر قدمه

Google+ Print
بالصور.. أحد ضحايا "أمين شرطة الغربية" بإطلاق النيران يخضع لعملية بتر قدمه بالصور.. أحد ضحايا "أمين شرطة الغربية" بإطلاق النيران يخضع لعملية بتر قدمه
سادت حالة من الغضب بين أهالى عائلة المهدى بقرية كفر شمارة التابعة لدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، بعد سوء حالة المجنى عليه "بلال السيد المهدى"، أحد ضحايا إطلاق النيران من أمين الشرطة، حيث تم نقله إلى مستشفى عين شمس التخصصى بالقاهرة لإجراء عملية بتر قدمه اليسرى.

وأكد أهالى المجنى عليهم أن الأشقاء الثلاثة حالتهم حرجة، ولكن حالة بلال تحديدا ساءت بسرعة، حيث أكد الأطباء ضرورة إجراء عملية بتر قدمه قبل أن تتدهور الأوضاع وتسوء حالته، وطالبوا بالقصاص العادل من الجانى.

ترجع أحداث الواقعة حينما أطلق أمين شرطة يدعى "ح.ع.ع.خ" من قوة مباحث النقل والمواصلات بالقاهرة، ومقيم بقرية كفر شمارة التابعة لدائرة مركز زفتى، النيران، من سلاحه الميرى، على 3 أشقاء أمام مستشفى زفتى العام، أثناء مشاجرة نشبت بينهم.

ضحايا امين الشرطة (1)

ضحايا امين الشرطة (2)

ضحايا امين الشرطة (3)

ضحايا امين الشرطة (1)

ضحايا امين الشرطة (2)

- أمين شرطة يطلق النيران ويصيب 3 أشقاء فى زفتى بالغربية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365