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محمد شبانة: لم أعلم باعتصام "بدر" و"السقا".. وتوجد محاولات لتسييس النقابة

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محمد شبانة: لم أعلم باعتصام "بدر" و"السقا".. وتوجد محاولات لتسييس النقابة محمد شبانة: لم أعلم باعتصام "بدر" و"السقا".. وتوجد محاولات لتسييس النقابة
أكد محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه يكن على علم باعتصام عمرو بدر ومحمود السقا داخل النقابة، كما أنه لم يعلم باقتحام المبنى إلا من خلال الصحف والمواقع الإليكترونية ، مشيرا إلى وجود محاولات لتسييس النقابة.

وقال "شبانة" فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه كان من الممكن تجنب ما حدث بطرق أخرى تضمن وتحفظ كرامة النقابة وهيبتها، مع الحفاظ على سيادة القانون الذى هو فوق رؤوس الجميع.

وأوضح "شبانة" أنه اتخذ موقفا مغايرا لموقف مجلس النقابة بعد خروج الأمر عن النطاق النقابى والمهنى، وذلك بهدف الحفاظ على النقابة، معتبراً أن هناك من يسيس النقابة، بدليل الهتافات السياسية التى أطلقها بعض الزملاء، بجانب ظهور بعض الشخصيات السياسية، كخالد على، ومحمد أبو الغار، وخالد يوسف، وغيرهم.

- بالفيديو.. خالد صلاح بـ"على هوى مصر": الجماعة الصحفية تعرضت لخديعة.. واجتماع "الأهرام" اعتذار للشعب المصرى.. لسنا أكبر من الاعتذار وهناك من يتعمد تسخين الناس.. ويؤكد: لن نقبل بـ"فاشية نقابة أو سلطة"
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