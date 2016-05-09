الزمالك: بقاء حمودي؟ رغبته هي الأساس وبازل ليس له علاقة بالأمر

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إن رغبة أحمد حمودي لاعب الفريق المعار من بازل هي الأساس لبقاءه أو رحيله من الفريق.

ويلعب حمودي منذ بداية الموسم في صفوف الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لقناة LTC يوم الأحد: "لم نتحدث مع بازل بشأن حمودي أثناء مفاوضات انتقال عمر جابر للفريق السويسري".

وأوضح "لم نفعل ذلك لأن بازل لديه له يد في إعادة حمودي أو استمراره معنا، فعقد الإعارة المبرم بيننا بداية الموسم ينص على تحويل الإعارة لبيع نهائي مقابل 700 ألف يورو".

وأشار إلى أن رغبة حمودي هي التي ستحدد مصيره، موضحا أن رغبة البقاء ستحول الإعارة إلى بيع نهائي، كما أن رغبة استمرار مشواره الاحترافي بأوروبا سيعيده إلى بازل.