3 طرق بسيطة تساعد فى تخسيس البطن والتخلص من الدهون

يعانى الكثيرون من تراكم الدهون فى منطقة البطن، ويحتاجون إلى أسلوب ومنهج حياة يساعدهم على تخسيس البطن، تجنبا لأمراض السكر من النوع الثانى، وأمراض القلب والسرطان.

ويقدم الموقع الأمريكى "prevention" 3 طرق تساعد الفرد على تخسيس البطن لحمايته من الأمراض، وهى..

1. الحركة الكثيرة تساعد فى تخسيس البطن

2. تناول الخل يساعد على تخسيس البطن

3. النوم مبكرا يساعد على تخسيس البطن

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>من المعروف أن التمارين الرياضية المختلفة تعمل على تبخر السعرات الحرارية المتراكمة فى منطقة البطن، حيث أثبتت دراسة حديثة من جامعة ديوك الأمريكية، أن رياضة ركوب الدرجات والسباحة والجرى تساعد فى تخسيس دهون البطن.>ووفقا لدراسة يابانية قامت بها مجموعة من الباحثين أن تناول ملعقة كبيرة أو اثنين من الخل يوميا لمدة 8 أسابيع يعمل على انخفاض نسبة الدهون فى الجسم خاصة دهون البطن.>ووفقا لدراسة أجرتها جامعة "بريجهام يونج" فأثبتت أن النساء ليلة العطلة يفضلون السهر مما يؤدى إلى إفراز هرمونات تخزين الدهون فى الجسم، وفى الوقت نفسه النساء التى تنام مبكرا يكون استعداد جسمهن لإنقاص الوزن أفضل.

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