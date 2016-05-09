عمرو أديب: "يوجد خائن فى قسم حلوان رصد الشهداء وبلغ الإرهابيين عنهم"

علق الإعلامى عمرو أديب، على العملية الإرهابية التى استهدفت أفراد أمن بقسم شرطة حلوان، والتى أسفرت عن استشهاد 8 أفراد من الشرطة، قائلا: " فى حد خاين بالمكان اللى شغالين فيه، رصد الشهداء وبلغ الإرهابيين عنهم".

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم" أن الذى نفذ الجريمة لا يعتبر من الإخوان، ولا من شباب مقاتلين، مشيرا إلى إنهم "داعشين" مؤكدا أن الإرهابيين الذين نفذوا الجريمة مدربين جيدا، حيث تمكنوا من إطلاق 120 طلقة خلال دقيقتين بثبات شديد، قائلا: "دى ناس متمكنة، وليست عملية هواه ، ودول ناس جاية من سيناء".

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