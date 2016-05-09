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رئيس مؤسسة الكبد المصرى لـ"مرضى فيروس سى": "لا تستخدموا الإنترفيرون"

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رئيس مؤسسة الكبد المصرى لـ"مرضى فيروس سى": "لا تستخدموا الإنترفيرون" رئيس مؤسسة الكبد المصرى لـ"مرضى فيروس سى": "لا تستخدموا الإنترفيرون"
نصح الدكتور جمال شيحة، رئيس مؤسسة الكبد المصرى، مرضى فيروس سى بعدم تناول عقار الإنترفيرون، لمشكلاته وأعراضه الجانبية الكبيرة، لافتاً إلى أن نسبة نجاحه لا تتجاوز 55%، بعكس الأدوية الجديدة التى تجاوز نسب نجاحها 90%، مضيفاً: " لا تستخدموا الإنترفيرون"، وتابع :"جميع الأدوية الجديدة للعلاج من فيروس سى سليمة".

وقال "شيحة" فى حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن مؤسسة الكبد المصرى تعمل فى علاج مرضى فيروس سى منذ 20 عاماً، من خلال التبرعات والمساهمات الأهلية.

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