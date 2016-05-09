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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بدمنهور

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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بدمنهور سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بدمنهور
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمدينة دمنهور، وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ضبط ا .م .ح 27 سنة عاطل و م .أ .م 26 سنة عاطل ومقيما مركز دمنهور لتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهما يتزعمــه الأول تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق المغافلة وإعادتها لمالكيها بأسلوب الحلوان متخذان من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجـــراءات تم ضبط المتهمان واعترفا بسرقة العديد من السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة.


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