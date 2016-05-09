استئناف محاكمة 20 متهمًا فى "أحداث الدقى" اليوم

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة 20 متهمًا، بينهم 4 هاربين، فى قضية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة الدقى مطلع العام الماضى.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحوٍ أدى لمصرع "حمادة فتح الله"، وإصابة كل من "تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن".

كما نسبت النيابة لهم تهم حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.

الدفاع بـ"أحداث الدقى": بطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين بالقفص زجاجى