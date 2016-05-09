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مصطفى بكرى: ضباط الداخلية طرقوا أبواب نقابة الصحفيين قبل عملية الضبط

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مصطفى بكرى: ضباط الداخلية طرقوا أبواب نقابة الصحفيين قبل عملية الضبط مصطفى بكرى: ضباط الداخلية طرقوا أبواب نقابة الصحفيين قبل عملية الضبط
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن عمرو بدر ومحمود السقا دخلا النقابة واعتصما فيها فى ظروف مريبة، موضحاً أن نقيب الصحفيين دعم اعتصامهم وتضامن معهم داخل النقابة ورفض تسليهم للداخلية، مما اضطر الداخلية لدخول النقابة بناء على قرار من النيابة العامة.

وأضاف "بكرى" فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، أن ضباط الداخلية لم يقتحموا نقابة الصحفيين وطرقوا على باب النقابة، ففتح لهم الأمن ودخلوا وأخذوا عمرو بدر والسقا فى غضون ثلاثة دقائق.

وأشار إلى أن كان هناك عدد من الإخوان كانوا فى رفقة عمرو بدر والسقا داخل نقابة الصحفيين، مشيراً إلى ان ضباط الداخلية لم يفتشوا أحد ولم يكن بحوزتهم سلاح وكانوا يرتدون الزى مدنى.

-مدافع البرلمان تقصف مجلس قلاش.. بكرى: الإرهابيون استولوا على النقابة.. ممدوح مقلد: النقيب تعامل مع الأزمة كطفل بـ"كى جى1".. أحمد سميح: بيدبحوا القطة للدولة.. ونعمت قمر: عايزين يندبحوا.. شارك بالتعليق
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