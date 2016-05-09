آخر صيحات الرجيم.. التوقف عن الأكل بابتلاع "بالونة ماء"

فكرة جديدة لإنقاص الوزن لم يأت بها أحد من قبل، عبارة عن بلونة يتم ابتلاعها لتتواجد فى المعدة ثم تمتلئ بالماء، مما يجعل الشخص يشعر بالامتلاء دائما وتقل لديه الرغبة فى تناول الطعام.

تبلورت الفكرة - وفقا لجريدة الديلى ميل - فى جهاز أمريكى مبتكر ينتقل إلى بريطانيا الآن، والذى يعد بمثابة برنامج تخسيس لمدة 6 أشهر، حيث تمت تجربته من جانب العديد من الأشخاص الذين استخدموا الجهاز كوسيلة بديلة ومؤقتة عن ربط المعدة.

ولكن مثل أى جهاز يتم ابتكاره لبعض المميزات التى توجد فيه، يوجد له سلبيات يحذر منها الخبراء، والتى تمثلت فى إمكانية تسبب البالون بانسداد قاتل فى المعدة.

ويستخدم الجهاز من خلال ابتلاعه ككبسولة معلقة على أنبوب من البلاستيك ثم يفتح مع ابتلاعه داخل المعدة، ويتعامل الأطباء مع الموجات فوق الصوتية لفحص ما إذا كان البالون فى مكانه الصحيح، ويمتلئ البالون من خلال الأنبوب بالماء، وفى النهاية يتم فصل الأنبوب وإزالته.

بعد 16 أسبوعا يذوب صمام الجهاز وتفرغ البالونة من المياه التى تحتويها، ومن ثم تمر من خلال الأمعاء وصولا لخارج الجسم، ويناسب الجهاز المبتكر فقط الذين يعانون من زيادة وزن متوسطة، لأنه يتم تسويقها بين الذين تزيد مقاساتهم نمرتين فقط عن الجسم الرياضى.

ونقلت "مونيكا نافا" تجربتها مع الجهاز، والتى أكدت أنه تطلب منها عدة محاولات لابتلاع الكبسولة بكوب من الماء، وتذكر أنها شعرت بثقل وامتلاء شديدان فى أول أسبوع، ولكن بعدها توقف هذا الشعور تماما فقدت الكثير من الوزن الذى كان يؤرقها.

وقد انتقد بعض الأطباء هذا الجهاز إذ قالوا إنه يسبب الكثير من المعوقات فى الأمعاء والتى قد تنتهى بعملية جراحية، ولكن صانعى هذا الابتكار أكدوا أنه عالج الكثيرين فى دول مختلفة منها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، ولم يواجه أحد منهم أى مشكلات لذلك هم واثقون من مدى أمانه.

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