أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

آخر صيحات الرجيم.. التوقف عن الأكل بابتلاع "بالونة ماء"

Google+ Print
آخر صيحات الرجيم.. التوقف عن الأكل بابتلاع "بالونة ماء" آخر صيحات الرجيم.. التوقف عن الأكل بابتلاع "بالونة ماء"
فكرة جديدة لإنقاص الوزن لم يأت بها أحد من قبل، عبارة عن بلونة يتم ابتلاعها لتتواجد فى المعدة ثم تمتلئ بالماء، مما يجعل الشخص يشعر بالامتلاء دائما وتقل لديه الرغبة فى تناول الطعام.

تبلورت الفكرة - وفقا لجريدة الديلى ميل - فى جهاز أمريكى مبتكر ينتقل إلى بريطانيا الآن، والذى يعد بمثابة برنامج تخسيس لمدة 6 أشهر، حيث تمت تجربته من جانب العديد من الأشخاص الذين استخدموا الجهاز كوسيلة بديلة ومؤقتة عن ربط المعدة.

ولكن مثل أى جهاز يتم ابتكاره لبعض المميزات التى توجد فيه، يوجد له سلبيات يحذر منها الخبراء، والتى تمثلت فى إمكانية تسبب البالون بانسداد قاتل فى المعدة.

ويستخدم الجهاز من خلال ابتلاعه ككبسولة معلقة على أنبوب من البلاستيك ثم يفتح مع ابتلاعه داخل المعدة، ويتعامل الأطباء مع الموجات فوق الصوتية لفحص ما إذا كان البالون فى مكانه الصحيح، ويمتلئ البالون من خلال الأنبوب بالماء، وفى النهاية يتم فصل الأنبوب وإزالته.

بعد 16 أسبوعا يذوب صمام الجهاز وتفرغ البالونة من المياه التى تحتويها، ومن ثم تمر من خلال الأمعاء وصولا لخارج الجسم، ويناسب الجهاز المبتكر فقط الذين يعانون من زيادة وزن متوسطة، لأنه يتم تسويقها بين الذين تزيد مقاساتهم نمرتين فقط عن الجسم الرياضى.

ونقلت "مونيكا نافا" تجربتها مع الجهاز، والتى أكدت أنه تطلب منها عدة محاولات لابتلاع الكبسولة بكوب من الماء، وتذكر أنها شعرت بثقل وامتلاء شديدان فى أول أسبوع، ولكن بعدها توقف هذا الشعور تماما فقدت الكثير من الوزن الذى كان يؤرقها.

وقد انتقد بعض الأطباء هذا الجهاز إذ قالوا إنه يسبب الكثير من المعوقات فى الأمعاء والتى قد تنتهى بعملية جراحية، ولكن صانعى هذا الابتكار أكدوا أنه عالج الكثيرين فى دول مختلفة منها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، ولم يواجه أحد منهم أى مشكلات لذلك هم واثقون من مدى أمانه.


>بالفيديو.. تمارين سهلة لتخسيس الأرداف فى المنزل خلال 15 دقيقة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة