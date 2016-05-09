“إبراهيموفيتش” : “لم أرغب في الرحيل عن الميلان”

غازل اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فريقه السابق نادي ميلان الإيطالي، في تصريحات صحفية نقلت عنه، اليوم الأحد.

وصرح لاعب باريس سان جيرمان الحالي، لصحيفة “فوتبول إيطاليا”: ” عندما غادرت ميلان لم أكن أرغب بالرحيل، لم يكن إختياري، إنه أكبر نادي لعبت له في مسيرتي، أنا أحب ميلان، خروجي من ميلان أصبح من الماضي وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.

وأضاف “إبراهيموفيتش” : يوم السبت مباراتي الأخيرة مع باريس سان جيرمان، سوف نرى، لكن الأمر لا يعتمد علي فقط، ما أريده هو اللعب فقط، وهذا الموسم هو أفضل موسم لي في مسيرتي، لقد أعطيت أكثر من المعتاد”.

ويذكر أن هذه التصريحات، جاءت بعد يوم من الأخبار التي تناقلت عن استفسار المدير التنفيذي لـ ميلان، عن إمكانية عودة “إبراهيموفيتش” إلى الميلان الموسم المقبل.