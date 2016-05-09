«جمال عبدالرحيم»: لم تتلق النقابة أى طلبات لعقد جمعية عمومية طارئة

قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الحاضرين لاجتماع مؤسسة الأهرام اليوم الأحد، أبلغو النقابة بأن حضورهم للرد على المشاركين في لقاء مؤسسة الأهرام الذي انعقد تحت شعار «لقاءة الأسرة الصحفية».

> وأضاف «عبد الرحيم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، أن الهدف الأساسي في القضية هو الحفاظ على كرامة المهنة والعمل النقابي.

> وأشار إلى أنه حتى الآن لم تتلق النقابة أي طلبات لعقد جمعية عمومية طارئة من أيا من الأعضاء.