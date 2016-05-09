محافظ السويس: رفع كفاءة ورصف طريق السويس الإسماعيلية

قال اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس إن هيئة الطرق والكباري ستقوم برفع كفاءة ورصف طريق السويس الإسماعيلية خلال الفترة القادمة.

وأشار محافظ السويس خلال اجتماعة برؤسا أحياء ومسئولي الطرق بالسويس، إلى أنه سيتم عمل دراستين من خلال مديرية الصرف بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع هندسة الري بالسويس ومديرية الزراعة لحل مشاكل الصرف الزراعى لقرى شباب الخريجين والقرى المجاورة بالقطاع الريفي أولا قبل بدء أعمال الرصف، والتي تسبب تراكم المياه على طريق السويس- الإسماعيلية وتؤدي إلى انهياره.

وأكد المحافظ على سرعة إرسال خطابات استعجال لهيئة التعمير لاستكمال مصرف يوسف السباعي لحل مشاكل الصرف الزراعي قري شباب الخريجين والقرى الزراعية المجاورة لها وتدعيم سحارة مصرف الجناين البحري، وتأهيل مصارف السويس، وشدد المحافظ، أنه يتابع يوميا اعمال الرصف والتطوير بشارع الجيش وميدان الأربعين.

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