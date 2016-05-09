تمكن فريق طبى بمستشفى الخارجة العام برئاسة الدكتور محمود المهدى مدير المستشفى من إنقاذ مجند بقوات أمن الوادى الجديد بعد أن صعقه التيار الكهربائى أثناء تأدية خدمته وأصيب بصدمة شديدة وتم نقله على الفور إلى مستشفى الخارجة العام وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة له وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة .

وورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوصول مجند من قوات فرق الأمن إلى مستشفى الخارجة العام فى حالة خطيرة بعد أن صعقه التيار الكهربائى أثناء الخدمة وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له حتى استقرت حالته وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

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