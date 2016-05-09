القبض على عامل متهم بقتل 3 أشخاص بنجع حمادى فى قنا

تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بنجع حمادي برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائي من ضبط عامل متهم بقتل 3 أشخاص بقرية أبو حزام، التابعة لمركز نجع حمادي.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث يفيد ضبط شحات ح ع 33 سنة عامل زراعي متهم بقتل 3 أشخاص بقرية ابو حزام التابعة لمركز نجع حمادي وعثر بحوزته على 2 بندقية آلية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.

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