أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عامل متهم بقتل 3 أشخاص بنجع حمادى فى قنا

Google+ Print
القبض على عامل متهم بقتل 3 أشخاص بنجع حمادى فى قنا القبض على عامل متهم بقتل 3 أشخاص بنجع حمادى فى قنا
تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بنجع حمادي برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائي من ضبط عامل متهم بقتل 3 أشخاص بقرية أبو حزام، التابعة لمركز نجع حمادي.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث يفيد ضبط شحات ح ع 33 سنة عامل زراعي متهم بقتل 3 أشخاص بقرية ابو حزام التابعة لمركز نجع حمادي وعثر بحوزته على 2 بندقية آلية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.


>- ضبط 6 أشخاص بتهمة السطو المسلح على مزرعة وسرقة 10 رؤوس ماشية بقنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365