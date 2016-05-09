ضبط 3 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية على فلاح وسرقوا دراجته النارية بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع مباحث مركز الحسينية، اليوم الأحد من ضبط 3 أشخاص قاموا بإطلاق أعيرة نارية على فلاح بناحية بحر البقر، بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابته بطلق نارى وتمكنوا من سرقة دراجته النارية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا باستقبال مستشفى الحسينية لــ"عادل.م.ا" فلاح ومقيم بناحية 7 الصالحية بقرية بحر البقر بمركز الحسينية مصابًا بطلق نارى بالجهة اليمينى بالصدر فتحة دخول وخروج إثر تعرضه لسطو مسلح من قبل مجهولين وسرقة دراجته النارية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى وتم ضبط الجناة وهم "كريم.إ.م" 23 سنة عاطل و"السيد.إ.م" 22 سنة عاطل و"أيمن.م.م" 27 سنة ميكانيكى موتوسيكلات وضبط بحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية وعدد خزينة بها 17 طلقة لذات العيار والدراجة النارية المبلغ بسرقتها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة تم التحفظ على المضبوطات 11629 لسنة 2016 جنح الحسينية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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