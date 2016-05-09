ضبط 8 قطع سلاح وذخيرة فى حملة أمنية بمراكز قنا

أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية عن ضبط كل من "سيد ، م ، ص "، 45 عامًا، عامل ، مقيم بمركز الوقف ، وبحوزته بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار، وضبط " أحمد ،ع ،ع "،27 عامًا، عامل أجري ، مقيم بمركز فرشوط بحوزته بندقية الية و10 طلقة من ذات العيار، وضبط "أحمد ،ع ،ع" 21 سنة عامل أجري ، مقيم في مركز نقادة وبحوزته بندقية خرطوش.
كما تم ضبط " مؤمن ،ع ،ح " 30 عاما ، جزار مقيم في مركز نجع حماي ، وبحوزته بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار، و"حسين ،ص ،ح " 30 سنة عامل من مدينة نجع حمادي وبحوزته بندقية خرطوش، و" ضاحي ،ف ،ح " 39 سنة ، عامل أجري من مركز دشنا وبحوزته بندقية الية، و " منصور ، ع ، ا " 34 سنة عامل من دشنا وبحوزته بندقية آلية، وعلاء ظ 28 سنه عاطل ومقيم مركز قنا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة ، وجار العرض على النيابة.
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