ضبط 8 قطع سلاح وذخيرة فى حملة أمنية بمراكز قنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، حملة أمنية على مختلف مراكز المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص.

أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية عن ضبط كل من "سيد ، م ، ص "، 45 عامًا، عامل ، مقيم بمركز الوقف ، وبحوزته بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار، وضبط " أحمد ،ع ،ع "،27 عامًا، عامل أجري ، مقيم بمركز فرشوط بحوزته بندقية الية و10 طلقة من ذات العيار، وضبط "أحمد ،ع ،ع" 21 سنة عامل أجري ، مقيم في مركز نقادة وبحوزته بندقية خرطوش.

كما تم ضبط " مؤمن ،ع ،ح " 30 عاما ، جزار مقيم في مركز نجع حماي ، وبحوزته بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار، و"حسين ،ص ،ح " 30 سنة عامل من مدينة نجع حمادي وبحوزته بندقية خرطوش، و" ضاحي ،ف ،ح " 39 سنة ، عامل أجري من مركز دشنا وبحوزته بندقية الية، و " منصور ، ع ، ا " 34 سنة عامل من دشنا وبحوزته بندقية آلية، وعلاء ظ 28 سنه عاطل ومقيم مركز قنا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة ، وجار العرض على النيابة.

- ضبط 6 أشخاص بتهمة السطو المسلح على مزرعة وسرقة 10 رؤوس ماشية بقنا