وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 5800 وحدة بمدينة بدر في 30 يونيو المقبل

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يتم حاليا الانتهاء من تشطيب 5800 وحدة سكنية بالمدينة، على أن تنتهي في 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه تم البدء في تنفيذ 35 ألف وحدة أخرى بالمدينة، وذلك ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ 400 ألف وحدة خلال عام، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها نهاية أبريل 2017.

> جاء ذلك خلال تفقده مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، اليوم الأحد، عقب زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقام الوزير بتفقد أعمال الرصف في الطريق الجديد، الذي يتم تنفيذه بالمدينة، ليصل منطقة الإسكان الاجتماعي بطريق (القاهرة / الإسماعيلية) الصحراوي.

من جانبه، أشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس مصطفى فهمي إلى أن الطريق يبلغ طوله 4600م وعرضه 16م لكل حارة، وسيكون إضافة جديدة للمدينة، حيث سيخلق لها منفذا جديدا على طريق (القاهرة /الإسماعيلية) الصحراوي، بخلاف المنفذ الرئيسي على طريق (القاهرة /السويس) الصحراوي.

أ ش أ