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تعرف على القناة المصرية الناقلة لمباراة الأهلي وروما

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تعرف على القناة المصرية الناقلة لمباراة الأهلي وروما تعرف على القناة المصرية الناقلة لمباراة الأهلي وروما

نجحت قناة صدى البلد فى الحصول على حق البث الفضائي الحصري لمباراة الأهلي وروما الودية التي تقام الشهر الجاري في الإمارات.

ويلعب الفريقان يوم 20 مايو الجاري في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين التي تتبع إمارة أبو ظبي الإماراتية.

وأفادت مجموعة قنوات صدى البلد في بيان صحفي لها أنها فازت بحقوق بث اللقاء.

ويقدم أحمد شوبير الاستديو التحليلي للمباراة من الملعب مع نجوم الكرة المصرية.

كما تنفرد قناة "صدى البلد"، بإجراء حوار مطول مع محمد صلاح نجم روما، حسب البيان.

المباراة هي الودية الثالثة بين الأهلي وروما عبر تاريخهما، إذ انتصر الأهلي 2-1 في 2002، بينما خسر 3-0 في 2008 من الذئاب.

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