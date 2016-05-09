إنريكي: يتبقى فقط تأكيد كل شيء في غرناطة.. نحن نستحق اللقب

(إفي): قال مدرب برشلونة الإسباني لويس إنريكي يوم الأحد عقب الفوز على إسبانيول بخماسية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من الليجا إن فريقه عليه "تأكيد كل شيء في غرناطة"، حينما يحل ضيفا على الفريق الأندلسي في ختام المسابقة بملعب نويفو لوس كارمينيس.

ويتصدر برشلونة الليجا حاليا بـ88 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف الذي فاز اليوم على فالنسيا بنتيجة 3-2.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عقب ديربي كتالونيا "أعتقد أننا نستحق التتويج بلقب الليجا بسبب تصدرنا الدوري لكل هذه الجولات".

وأعرب المدرب عن رضاه عن المباراة التي خاضها فريقه وقدرة اللاعبين على التعامل مع "لحظات توتر كبرى".

وتابع إنريكي "أثبتنا أننا كتلة متكاملة هجوميا ودفاعيا. لا أتذكر أي فرصة لاحت لإسبانيول طوال المباراة. ولعبنا بإيقاع جيد منذ البداية".

وأشار المدرب إلى أن تعثر أتليتكو مدريد أمام ليفانتي لا يهمه في شيء حيث قال "هذا الأمر لا يصنع فارقا معنا. كنت أفضل أن يتعادلوا. أتليتكو مدريد قدم موسما متوحشا".

وأضاف إنريكي "لم نكن ننتظر نهاية الموسم بهذه الطريقة ولكن هذه هي كرة القدم. الآن يوجد فريقان يتطلعان للقب. يوجد توتر. البطل سيكون أفضل فريق خلال 38 جولة. إنه أقوى دوري في أوروبا وهذا الأمر بات مثبتا".

واعتبر المدرب إن "خوض الجولة الأخيرة خارج أرضنا لا يعطي أفضلية لأنه هناك عناصر لا يمكنك التحكم بها. أتمنى أن نلعب بشكل دقيق لكي نكمل عملنا. نحن في قمة الايجابية ولا يمكن أن يؤثر علينا الحكم أو الخصم. علينا التحكم في كل التفاصيل".