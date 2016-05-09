بيكيه يتحدث عن ريال مدريد ' المتوحش في الانتصارات '

(إفي): أشاد جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني يوم الأحد بعد الفوز على إسبانيول بخماسية نظيفة بغريمه التقليدي ريال مدريد وقدرته على المنافسة حتى الآن واحتلاله وصافة الليجا بفارق نقطة واحدة ومع تبقى جولة على ختام المسابقة.

وقال بيكيه في تصريحات صحفية عقب مواجهة إسبانيول "الريال يواصل مسيرة متوحشة من الانتصارات. ووجوده في هذا الوضع لأنه يستحق هذا. وسيستحق هذا أكثر إذا ما فزنا نحن بالليجا".

ويتصدر برشلونة الليجا بـ88 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف الذي فاز على فالنسيا بثلاثة أهداف لاثنين.

وبخصوص إذا ما كان ريال قد يفقد تركيزه في أخر مباراة بالليجا أمام ديبورتيفو لاكورونيا بسبب تفكيره في نهائي دوري الأبطال أجاب اللاعب "كل منهما مسابقة مختلفة. سيركز ريال مدريد بداية في مباراة الديبور وبعدها في النهائي".

وعن ألبارو أربيلوا لاعب ريال مدريد الذي خاض أخر مباراة له على ملعب سانتياجو برنابيو مع الفريق الملكي والخلاف الأخير بينهما قال "أتمنى له الأفضل. مسيرته كانت عظيمة ووداعه بهذه الطريقة يعني أنه يستحقه".

وتابع "في بعض الأحيان تكون النبرة غير لائقة. أقول هذا بخصوص مسألة تغريداتنا على تويتر. ربما لم يكن يجب علينا القيام بالأمر. مسيرته كانت كبيرة وبالأخص المونديال. أتمنى له التوفيق حيثما ذهب".

وأشار بيكيه إلى أنه ليس لديه فريق يفضل فوزه بنهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد، موضحا أنه سيكون راضيا إذا ما توج برشلونة في نهاية الموسم بالليجا وكأس الملك.